Výjimečná událost v karvinském dole. OKD začalo vytahovat sedmnáctimetrové nádoby

Vytažení skipové nádoby z těžní věže, která je sice obří, ale dveře nejsou o moc větší, není nic jednoduchého. Věž, tyčící se do výšky přesně 69,7 metru, hostí v desátém patře strojovnu, která po desetiletí vytahovala uhlí z hlubin země.
Pro mnohé přítomné bylo vytahování skipových nádob unikátní podívanou.
„Je to náročná věc, která se dělá zhruba jednou za sedm let. Polovina z těchto lidí, co jsou tady, to ještě nikdy nedělala,“ vysvětluje Martin Kisza, revírník úseku skipové dopravy.
Náročnost operace podtrhují i rozměry nádoby. Zatímco skipová nádoba měří na délku 17 metrů, manipulační prostor v takzvané ohlubni má jen o metr více.
„Místa tam moc není, je to prostě na knap,“ doplňuje s úsměvem Martin Kisza.
Technické parametry těchto „uhelných výtahů“ jsou ohromující. Mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková upřesňuje, že v provozu byly celkem čtyři tyto nádoby.
„Do každé se vešlo přibližně 20 tun uhlí a v šachtě se pohybovaly rychlostí 14 metrů za sekundu,“ uvádí mluvčí s tím, že denní rekord činil neuvěřitelných 1000 skipů za 24 hodin.
Zajímavostí je i fakt, že nádoby během let „zhubly“. Kvůli korozi a opotřebení klesla jejich váha z původních 25 na nynějších zhruba 20 tun.
Celkem budou zaměstnanci vytahovat čtyři skipové nádoby. Jakmile budou venku, čeká je definitivní tečka. „V další fázi se nádoba rozpálí a prodá jako šrot,“ vysvětlila mluvčí OKD.
Zasypání jam
Vytahování nádob je však jen předehrou k totální likvidaci těžních jam. Ta nabere tempo v letních měsících. „V červnu budou vypnuty hlavní ventilátory v lokalitě Jih a v září v lokalitě Sever. V průběhu srpna a září pak bude proveden zásyp obou výdušných jam,“ přiblížila další plány likvidace mluvčí OKD.
K zasypání jam bude zapotřebí zhruba 180 tisíc tun certifikovaného kameniva, které si firma připravila už v době těžby na úpravně uhlí.
„Výdušné jámy budou zlikvidovány nezpevněným zásypem, kdy se jámový stvol vyplní kamenivem a v povrchové části uzavře betonovou zátkou neboli ohlubňovým povalem,“ vysvětluje Petr Škorpík, náměstek důlně-technických služeb OKD.
Úvodní jámy pak dostanou novou roli: stanou se z nich plynové kolektory pro jímání důlního plynu, což zabrání i jeho nežádoucímu výstupu na povrch.
Podle Škorpíka začne plavení cemento-popílkové směsi do jam na konci letošního roku a ukončení těchto prací se očekává ve 4. čtvrtletí 2027.
Likvidace Dolu ČSM bude stát přes tři miliardy korun. „Na technickou likvidaci jsme si vytvořili finanční rezervu ve výši 3,3 miliardy korun a uložili ji na vázaný účet,“ uvedl David Hájek z vedení společnosti.
Společnost OKD, jejímž jediným akcionářem je prostřednictvím firmy PRISKO stát, k letošnímu 31. lednu definitivně ukončila po zhruba 250 letech hlubinné dobývání černého uhlí v České republice. Na samotném Dole ČSM se mezi lety 1968 a 2026 vytěžilo celkem 124 335 056 tun uhlí.
S koncem těžby přišla i nutnost postarat se o lidi. Odcházející zaměstnanci dostávají odstupné ve výši až jedenáctinásobku průměrného platu a program Nová šichta jim pomáhá s hledáním dalšího uplatnění.
V podniku aktuálně zůstává 710 kmenových zaměstnanců, kteří se nyní místo dobývání věnují technické likvidaci a pomáhají s rozjezdem nových aktivit. OKD by se do budoucna chtěla věnovat například podnikání v oblastech energetiky a developmentu.
4. února 2026