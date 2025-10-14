Stále více firem vyrábí vlastní elektřinu, OKD tak využije plyn z uzavřených dolů

Darek Štalmach
  9:52aktualizováno  9:52
Těžební společnost OKD během čtyř měsíců skončí s dobýváním uhlí, a tak se připravuje na další činnost. Firma například investuje dvacet milionů korun do budoucí výroby elektřiny. A v regionu zdaleka není sama.

Na trhu je mnoho kogeneračních jednotek různých druhů i velikostí, které vyrábějí elektřinu a teplo. OKD chce do projektu zatím investovat dvacet milionů korun. (14. října 2025) | foto: elektroprumysl.cz/

„Podepsali jsme smlouvu na dodávku kogenerační jednotky v hodnotě přes dvacet milionů korun, která bude z důlního plynu vyrábět elektrickou energii a teplo,“ konstatovala mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková s tím, že do provozu by měli jednotku uvést zhruba za rok.

Kogenerační zařízení kombinuje výrobu elektřiny a tepla. Díky využití zbytkového tepla dosahuje vyšší účinnosti a nižších emisí než oddělené zdroje.

V případě OKD bude zařízení spalovat důlní plyn, a ročně tak vyrobí zhruba 7,5 GWh elektřiny, což odpovídá spotřebě přibližně tří tisíc domácností.

„Pořízení kogenerační jednotky je prvním viditelným krokem v našem novém podnikání, na něž se už několik let pečlivě připravujeme,“ uvedl generální ředitel Roman Sikora.

Plán na přečerpávací elektrárnu u Těrlicka

Projekt je součástí plánu, který počítá také s pyrolýzou uhelných kalů, výrobou energetických směsí nebo přípravou přečerpávací elektrárny mezi Stanislavicemi a Těrlickem.

O plyn, který se stále uvolňuje z již uzavřených dolů, se stará státní podnik Diamo.

„Veškerý důlní plyn vyprodukovaný na Karvinsku prodáváme společnosti, která jej spaluje ve svých kogeneračních jednotkách. Z těchto zařízení pochází teplo a elektřina je dodávána do sítě,“ vysvětlila Kristýna Hanušová, specialistka komunikace státního podniku Diamo s tím, že firma zároveň připravuje například výstavbu fotovoltaických elektráren ve vybraných lokalitách na Karvinsku.

Podle záznamů Energetického regulačního úřadu mají firmy v Moravskoslezském kraji aktuálně 841 licencí k výrobě elektřiny.

Energie můžeme zlevnit spojením výroby elektřiny a tepla, říká expert

Do výroby se tak kromě velkých podniků postupně zapojují třeba i vodárenské společnosti, obce nebo menší provozy.

Třeba zaměstnanci společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace loni ve svých sedmi malých vodních elektrárnách vyrobili 4,75 GWh elektřiny.

Všechny tři centrální úpravny pitné vody v Podhradí u Vítkova, Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a ve Vyšních Lhotách dokázaly vyrobit více energie, než samy spotřebovaly. Nadprodukci měly i vodojemy v Ostravě, Krásném Poli, Bílově a Frýdku-Místku.

Nová elektrárna vzniká v Bruzovicích, další se chystají v Krmelíně a Bludovicích.

U Brna vznikl unikát. Výroba elektřiny a tepla se napojí přímo na plynový vrt

„Provozujeme také dvanáct kogeneračních jednotek v čistírnách odpadních vod, které využívají bioplyn z kalů. Loni z nich vzešlo 4,4 GWh elektřiny,“ konstatoval mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt.

Což je množství odpovídající spotřebě téměř 1 800 domácností.

Třeba opavská čistírna byla soběstačná ze 71 procent, karvinská z 56 procent. Zaměstnanci Severomoravských vodovodů a kanalizací zároveň budují v areálech čistíren fotovoltaické systémy a podle své energetické koncepce chtějí být do roku 2030 z poloviny soběstační. Získané teplo využívají ve vodárnách a kanalizacích pro vytápění.

Na obnovitelné zdroje sázejí dlouhodobě také pracovníci Povodí Odry, kteří mají ve své správě třináct malých vodních elektráren. Dvě z nich byly po zářijových povodních v roce 2024 zatopeny, přesto podnik vyrobil 37 GWh elektřiny, což odpovídá spotřebě zhruba patnácti tisíc domácností.

