Okolí Larischovy hrobky v Karviné letos poprvé ozdobila nová květinová výsadba

Návštěvníci parku Boženy Němcové v Karviné si letos poprvé mohou prohlédnout novou podobu okolí reminiscence Larischovy hrobky. Město tam loni na podzim nechalo na ploše 170 metrů čtverečních vysadit 21.000 cibulek modřenců a tulipánů, které teď rozkvetly. Chystá také další úpravy. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.
Reminiscence Larischovy hrobky je altánek, který vznikl s použitím fragmentů rodové hrobky hraběcího rodu Larisch-Mönnichů zaniklé následkem důlní činnosti. "Výsadba je už nyní v plném květu a nabízí výraznou barevnou podívanou, která tuto část parku oživila," uvedla Danková. Květiny jsou uspořádané do tří kruhových záhonů různých velikostí a jejich barevnost v odstínech modré a červené vychází z erbu rodu Larisch-Mönnichů.
"Při návrhu jsme kladli důraz nejen na estetiku, ale i na symboliku místa. Barevná skladba květů vychází z historického odkazu rodu Larisch-Mönnich a citlivě doplňuje charakter celé lokality. Výsadba je zároveň chráněna provazovým plůtkem a budeme rádi, když se k ní návštěvníci budou chovat ohleduplně, aby si její podobu mohli užít všichni,“ řekla pracovnice oddělení místního hospodářství Kateřina Szturcová.
Město chce s proměnou místa dále pokračovat. V letošním roce má v plánu úpravu přístupového chodníku k reminiscenci, doplnění laviček i další výsadbu. Součástí prací bude také odstranění neperspektivních dřevin a odborné ošetření stromů. S jarními výsadbami počítá napříč městem, kde přibudou nové trvalky, ale také stromy a keře. V plánu je přibližně 65 nových stromů a 178 keřů.
Původní zámecký park, nyní park Boženy Němcové, byl založen v roce 1804 v anglickém stylu po empírové přestavbě zámku Fryštát. Park se rozprostírá na ploše 36 hektarů a je největší v Karviné. Z doby jeho založení se v něm dochovaly některé stromové aleje a vzácné solitéry. Město park postupně obnovuje.
V současnosti se v parku rekonstruují dříve chátrající historické budovy koníren a mléčnice, kde se v minulosti uchovávalo mléko. Jeho součástí je také oblíbený rekreační areál Lodičky. V září začnou práce na jeho plánovaném rozšíření. Proměna Lodiček spočívá ve výstavbě nového dominantního objektu, který má do areálu přinést výrazný architektonický prvek a zázemí pro kulturní i společenské akce.