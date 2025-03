Pracovnice zverimexu dala andulku do sava a mrazáku. U soudu dostala podmínku

Za trestný čin týrání zvířat ženě hrozily dva roky až šest let vězení, a to kvůli tomu, že týrání bylo provedeno obzvláště surovým a trýznivým způsobem. Pracovnice se však přiznala a s vyšetřovateli spolupracovala.

U Okresního soudu v Ostravě ve středu prohlásila vinu. „Je mi líto, co jsem udělala, a nyní to považuji za nepochopitelné. Mrzí mne, že jsem způsobila bolest zvířeti i lidem, které to zasáhlo,“ řekla.

Soud jí uložil roční trest, který podmíněně odložil se zkušební dobou na jeden rok. Ve středu ráno žena rovněž zaplatila deset tisíc korun na účet zvířecího útulku.

Hrozil jí také zákaz chovu zvířat. Žena se však stará o dva psy. „Nikdo by se o ně nepostaral tak dobře jako já. To bych psychicky nezvládla. kdybych je musela dát pryč,“ řekla.

První uklouznutí

Soudkyně zdůvodnila trest tím, že mladá žena nebyla dosud trestaná, přiznala vinu, vyjádřila lítost a poslala peníze na podporu opuštěných zvířat. „Považujeme to za její první uklouznutí a doufáme, že se z toho už poučila,“ vysvětlila, proč je trest pod spodní sazbou dvou let.

Odmítla však snahu obhajoby, aby byl rozsudek vzhledem k nízkému věku blízkému mladistvému ještě příznivější. „Šlo o určitou mladickou nerozvážnost z důvodu chybějících zkušeností,“ konstatoval obhájce.

Na to soudkyně reagovala, že trest, jaký ostatně navrhoval i státní zástupce, považuje za správný, a to vzhledem k závažnosti skutku.

Žalobce i odsouzená se vzdali možnosti odvolání. Rozsudek je tak pravomocný.

Incident se stal minulý rok v květnu ve zverimexu v obchodním centru na okraji Ostravy, podle informací iDNES.cz už tam tento obchod nefunguje. Andulka měla poměrně běžné parazitární onemocnění, což by podle znalců veterinář poměrně rychle a s úspěchem vyřešil.

Jenže prodavačka ptáka poté, co ji uletěl, tak usmrtila, a to ještě navíc tak, že odborníci označili andulčin konec za velké trápení.

Samečka andulky ponořila do roztoku chlornanu sodného a hydroxidu sodného s vodou, který je známý pod obchodním názvem savo. Ptačí tělíčko pak po lázni v žíravině strčila do mrazícího boxu.

„Na základě provedené pitvy bylo zjištěno, že se pták dusil a není ani vyloučeno, že při vložení do mrazícího boxu mohl ještě žít,“ uvedl státní zástupce.

Po medializaci se sesypala

Její kolegyně pak informovaly o incidentu policii, která zahájila vyšetřování, a žena byla následně obviněna a obžalována. Současně ji zaměstnavatel okamžitě propustil, nyní je nezaměstnaná.

Případ vzbudil po zveřejnění značné rozhořčení, někteří lidé hrozili ženě v internetových diskuzích lynčem. „Známí a spolužáci mi ty články posílali. Úplně jsem se sesypala, musela vyhledat psychologickou pomoc a užívám léky,“ líčila dívka.

Její obhájce dokonce žádal, aby soud přečetl titulky a vybrané komentáře článků o tomto případu. Nedodal však, že se nikde neobjevilo jak jméno pachatelky, tak ani místo zverimexu. Odsouzená žena se k rozsudku nechtěla vyjadřovat, neučinil tak ani obhájce, ačkoliv to před jednáním médiím slíbil.