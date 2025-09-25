V případu, který se odehrál loni v září na chodbě domu vedle baru, nyní vypovídali svědci. Jako prvního předvolala soudkyně souseda napadené ženy z vedlejšího bytu, který tenkrát viděl závěr konfliktu.
Líčil, že nejprve slyšel od sousedčina bytu nezvykle vzrušené hlasy a křik, který se vzápětí přenesl níž na chodbu.
„Na schodech se pan Bureš s paní sousedkou jakoby přetahoval a svíral jí ruku. Vstoupil jsem mezi ně a musel jsem pana Bureše silou opakovaně zatlačit na zeď, aby ji pustil,“ popisoval.
Bureš byl podle něj podnapilý a rozrušený, žena otřesená. „Vnímal jsem to tak, že on je útočník a ona napadená,“ prohlásil.
Obžalovaný striktně odmítá, že by ženě ublížil. Tvrdí, že zazvonil u jejího bytu, aby jí domluvil. Dělala mu prý dlouhodobě naschvály. V den incidentu mu údajně pomocí jističe vypnula v baru elektřinu.
Dva zcela odlišné scénáře napadení
„Chtěl jsem to s ní řešit a slušně jsem jí řekl, aby toho nechala. Reagovala vulgárními slovy, pak za mnou vyběhla po schodech a zezadu mě nakopla. Ani jsem se jí nedotkl. Jen jsem se snažil vzít jí mou tašku s léky, kterou mi sebrala,“ řekl čtyřiapadesátiletý Bureš.
Asi o deset let starší žena, která vystupuje v roli poškozené, vše líčila jinak. Odmítla, že by něco dělala s jističi. Tvrdila, že Bureš si ji v domě vybral jako hlavního nepřítele a vinil ji ze všeho špatného. Popisovala, že v inkriminovaný večer jí vulgárně nadával a vyhrožoval zabitím.
„Tvářil se nepříčetně, byl z něj cítit alkohol. Na schodech mě napadl. Chytil mě za ramena a lomcoval mnou, až jsem upadla. Držel mě za ruce,“ uvedla. Na chodbu prý vyběhla proto, že jí tam utekli její dva psi. Po útoku prý zjistila, že ji bolí levný prsteníček. Ukázalo se, že ho má zlomený.
Druhý svědek, herec ostravské Komorní scény Aréna a příležitostný barman U Waldemara Jan Chudý, u konfliktu nebyl, ale vypověděl u soudu o svých zkušenostech s poškozenou. „Zažil jsem s ní v letech 2023 a 2024, kdy jsem býval v baru častěji, celou řadu příhod,“ řekl.
Popisoval například, že když jednu neděli v roce 2023 pomáhal stavět vedle podniku zahrádku, přiběhla tam, hystericky křičela, že právě píše smuteční řeč a do zahrádky jim kopala. Jindy, když obsluhoval v baru, prý Bureše napadla.
„Sebrala nějaké pití od hostů a chrstla mu to do obličeje. Pak mu vlepila facku,“ popisoval. Byla prý velmi hysterická. Říkala, že Bureše nenávidí a pak plakala.
Žena tento incident přiznala. Byla to prý reakce na Burešovy předchozí urážky. Podle Chudého poškozená nadávala i hostům a často volala policii. Bureš opakovaně prohlásil, že to on se cítí jako oběť. „Ta žena mě stalkuje. I teď nedávno přišla do baru, natáčela si mě a vyprávěla lidem, jak ji mlátím,“ řekl Bureš.
Konfliktem vygradovaly spory s poškozenou a některými dalšími vlastníky bytů nad barem, které se táhnou od konce roku 2022, kdy Bureš začal podnik provozovat. Nebytové prostory mu pronajal obvod Moravská Ostrava a Přívoz.
Bohémský ostravský bar v ohrožení, provozovatel U Waldemara dostal výpověď
Stížnosti na hluk a různé spory opakovaně řešila městská i státní policie. Obvodní úřad se podle mluvčí Michaely Tiché marně snažil narušené vztahy provozovatele baru s vlastníky bytů urovnat. Nakonec mu dal z nájmu výpověď.
Nájemní smlouva skončila posledního června. Bureš však výpověď označil za neodůvodněnou a napadl ji žalobou. Soud zatím v této věci jednání nenařídil. Bar U Waldemara zatím dál normálně funguje a na rozhodnutí soudu čeká i vedení obvodní radnice.
Za zachování baru pod vedením Přemysla Bureše, který známý podnik z šedesátých let opravil, pořádá tam výstavy, komorní koncerty a literární večery, vznikla petice. Podepsalo ji více než tisíc lidí, kteří oceňují jeho přínos pro kulturní život v Ostravě.
Případ ublížení na zdraví bude u okresního soudu v Ostravě pokračovat výslechem dalších svědků. Přemyslu Burešovi hrozí až tři roky vězení.
Bar u Waldemara najdete v centru Ostravy. Platí za kulturní a bohémský podnik, v minulosti ho navštěvovali například Věra Špinarová nebo Pepa Streichl.
