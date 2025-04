Soud řeší let balonu, který narazil do budovy. Nic jsem neporušil, hájí se pilot

Za obecné ohrožení z nedbalosti muži hrozí vězení na půl roku až tři roky, letos v lednu dostal trestním příkazem dvouletou podmínku a tříletý zákaz činnosti. A právě v zákazu byl problém. „To by mě existenčně zlikvidovalo,“ konstatoval muž, který vede půjčovnu lodí a létá pro dvě různé firmy.

Trestní příkaz proto odmítl a muselo se konat veřejné líčení, přičemž žalobce na předchozím trestu stále trvá.

V kritickou neděli 1. října 2023 odstartoval balon po sedmnácté hodině s 24 cestujícími a jednou stevardkou v koši z prostranství u Starobělské koliby v ostravské části Výškovice. Cílem byly obce Bruzovice a Sedliště na Frýdecko-Místecku. Ale asi po půlhodině přistál nejprve v jednom z bývalých vysušených odkališť v Ostravě – Vítkovicích.

„Jenže kvůli tomu, že nenaplnil očekávanou dobu letu jednu hodinu, tak obžalovaný znovu vzlétl a poté se pokusil neúspěšně přistát u obchodního centra Karolina. Nakonec přistával v ulici Zelená, jenže tam nejprve balonem narazil do větví, které balon na několika místech protrhly, a poté dvakrát do budovy a střechy střední školy,“ popsal let státní zástupce s tím, že tam se koš dokonce nebezpečně naklonil.

S přistáním nakonec pomohli policisté

Nakonec se pilotovi budovu podařilo přeletět a přistál u křižovatky ulic 28. října a Mariánskohorská, kde mu potažením shozeným manipulačním lanem pomohli policisté.

Muž však jakoukoliv vinu odmítl. „Vše jsem dodržel. Samozřejmě na průběh letu nejsem pyšný, trápí mě to, ale stává se to i jiným. A ještě horší případy,“ konstatoval obžalovaný.

Poukazoval při tom na to, že cestující byli dostatečně proškolení, opakovaně zjišťoval povětrnostní podmínky, a když se ukázalo, že vítr fouká jinak, než předpokládal, tak dělal vše pro to, aby balon nehavaroval a lidé nepřišli k újmě.

„U té školy chyběly jen sekundy, aby můj doprovod doběhl tak blízko, abychom jim hodili manipulační lano, a byl by klid. Bohužel vítr balon odvál stranou a musel jsem začít stoupat,“ popsal obžalovaný pilot.

„Mezi cestujícími vládla uvolněná atmosféra“

Soudu řekl, že za takřka šest stovek letů se mu nic podobného nestalo. A i když od tehdejšího zaměstnavatele odešel, pokračuje v pilotováním balonu dále.

Prohlásil dokonce, že mezi cestujícími při tomto letu vládla uvolněná atmosféra. „Žádná panika. Podle pokynů se drželi madel a byli přikrčení,“ poznamenal a dodal, že se koš v žádném případě nemohl převrátit.

Provozovatel balonu vyčíslil škodu na 44 tisíc korun, škola pak na zhruba 150 tisíc korun.

Soudkyně obžalovanému připomínala, že výpovědi svědků onoho letu nejsou zdaleka vždy totožné s tím, co tvrdí on, kritizoval ho i jeho bývalý zaměstnavatel. „To ale svou výpověď změnil, až když jsem odešel ke konkurenci,“ reagoval obžalovaný.

Soud nakonec jednání odročil na červen, kdy mají hovořit někteří svědci, případně znalci.