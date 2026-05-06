Opava a Ratiboř spojí síly, vzniknou dvě nové multimediální expozice

V historickém centru Opavy vznikne nová multimediální expozice Cesta města. Zaměří se na historii Opavy i celého Slezska. Na její financování získala Opavská kulturní organizace (OKO) dotaci z česko-polského programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027. Obdobně zaměřená expozice vznikne i v muzeu v nedaleké polské Ratiboři. ČTK to dnes řekla ředitelka OKO Eva Týlová. Na obě výstavy instituce společně získaly podporu ve výši 1,1 milionu eur (27,4 milionu korun).
"Ve spolupráci s Muzeem v Ratiboři zahajujeme realizaci ambiciózního přeshraničního projektu, který moderním způsobem představí bohaté dějiny slezského regionu. Pod názvem 'Hranice mizí, zážitky začínají v Opavě a Ratiboři' vznikne v Obecním domě v historickém centru Opavy nová multimediální expozice Cesta města," uvedla Týlová s tím, že podobná expozice vznikne i v Ratiboři.
Cílem je zvýšit turistickou atraktivitu obou měst a nabídnout návštěvníkům zážitek na úrovni 21. století. "Naše nová expozice mapuje cestu Opavy od roku 1224 do současnosti. Nejedná se však o klasickou muzejní výstavu. Je koncipována jako multimediální a interaktivní prostor, který lze označit za experimentárium či historickou hernu," řekla Týlová.
Na ploše jedenácti tematických místností se návštěvníci setkají s kombinací unikátních fyzických exponátů a nejmodernějších technologií. Průvodci expozicí budou dvě virtuální postavy. Dvanáctiletá dívka a její návštěvník provedou klíčovými milníky města. Mezi největší lákadla budou patřit interaktivní modely architektury. Půjde o sedm ikonických budov Opavy, včetně radniční věže Hlásky či obchodního domu Breda. Návštěvníci budou moci také cítit vůně a pachy starého města nebo slyšet zvuky dobových řemesel a dopravy. Ožije i obraz 1689 zachycující rozsáhlý požár. Lidé budou moci pomocí fyzického otáčení mlýnským kolem virtuálně hasit požár města.
"Projekt je realizován v rámci česko-polského programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027. Tato spolupráce navazuje na více než osmsetletou historickou provázanost obou měst, která sahá až do dob Opavského knížectví. Cílem není jen rekonstrukce prostor, ale vytvoření prvního komplexního turistického produktu, který obě města propojí do jednoho srozumitelného celku," řekla Týlová.
Součástí aktivit je i modernizace expozic v polské Ratiboři, společná propagace a vzdělávací programy pro školy i veřejnost.
Současná expozice Cesta města v Obecním domě je v prvním patře bývalé bankovní budovy. Mezi unikáty prostoru patří dochovaná trezorová místnost. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka. Expozice byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2010 a jde o klasickou muzejní expozici. Prostor v současném stavu bude veřejnosti otevřen do 7. června, poté bude celý uzavřen, rekonstruován a otevření se předpokládá na jaře roku 2028.