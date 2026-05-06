Opava a Ratiboř spojí síly, vzniknou dvě nové multimediální expozice

Autor: ČTK
  16:58aktualizováno  16:58
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V historickém centru Opavy vznikne nová multimediální expozice Cesta města. Zaměří se na historii Opavy i celého Slezska. Na její financování získala Opavská kulturní organizace (OKO) dotaci z česko-polského programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027. Obdobně zaměřená expozice vznikne i v muzeu v nedaleké polské Ratiboři. ČTK to dnes řekla ředitelka OKO Eva Týlová. Na obě výstavy instituce společně získaly podporu ve výši 1,1 milionu eur (27,4 milionu korun).

"Ve spolupráci s Muzeem v Ratiboři zahajujeme realizaci ambiciózního přeshraničního projektu, který moderním způsobem představí bohaté dějiny slezského regionu. Pod názvem 'Hranice mizí, zážitky začínají v Opavě a Ratiboři' vznikne v Obecním domě v historickém centru Opavy nová multimediální expozice Cesta města," uvedla Týlová s tím, že podobná expozice vznikne i v Ratiboři.

Cílem je zvýšit turistickou atraktivitu obou měst a nabídnout návštěvníkům zážitek na úrovni 21. století. "Naše nová expozice mapuje cestu Opavy od roku 1224 do současnosti. Nejedná se však o klasickou muzejní výstavu. Je koncipována jako multimediální a interaktivní prostor, který lze označit za experimentárium či historickou hernu," řekla Týlová.

Na ploše jedenácti tematických místností se návštěvníci setkají s kombinací unikátních fyzických exponátů a nejmodernějších technologií. Průvodci expozicí budou dvě virtuální postavy. Dvanáctiletá dívka a její návštěvník provedou klíčovými milníky města. Mezi největší lákadla budou patřit interaktivní modely architektury. Půjde o sedm ikonických budov Opavy, včetně radniční věže Hlásky či obchodního domu Breda. Návštěvníci budou moci také cítit vůně a pachy starého města nebo slyšet zvuky dobových řemesel a dopravy. Ožije i obraz 1689 zachycující rozsáhlý požár. Lidé budou moci pomocí fyzického otáčení mlýnským kolem virtuálně hasit požár města.

"Projekt je realizován v rámci česko-polského programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027. Tato spolupráce navazuje na více než osmsetletou historickou provázanost obou měst, která sahá až do dob Opavského knížectví. Cílem není jen rekonstrukce prostor, ale vytvoření prvního komplexního turistického produktu, který obě města propojí do jednoho srozumitelného celku," řekla Týlová.

Součástí aktivit je i modernizace expozic v polské Ratiboři, společná propagace a vzdělávací programy pro školy i veřejnost.

Současná expozice Cesta města v Obecním domě je v prvním patře bývalé bankovní budovy. Mezi unikáty prostoru patří dochovaná trezorová místnost. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka. Expozice byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2010 a jde o klasickou muzejní expozici. Prostor v současném stavu bude veřejnosti otevřen do 7. června, poté bude celý uzavřen, rekonstruován a otevření se předpokládá na jaře roku 2028.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Novoměstská galerie otevřela výstavu soch Ludmily Seefried-Matějkové

NovomÄ›stskĂˇ galerie otevĹ™ela vĂ˝stavu soch Ludmily Seefried-MatÄ›jkovĂ©

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě na Žďársku dnes otevřela výstavu Dva póly života s plastikami a kresbami Ludmily Seefried-Matějkové. Součástí výstavy...

7. května 2026  18:25,  aktualizováno  18:25

Kameníci omylem zničili rodinný hrob. Rodina řeší, zda zmizely i ostatky

Kameníci zničilili na Olšanských hřbitovech cizí hrob

Na Olšanských hřbitovech v Praze došlo podle pozůstalých k šokujícímu omylu. Kamenická firma odstranila jiný hrob, než který měla. Rodina Viktora Zavřela tvrdí, že přišla o sto let starý rodinný hrob...

7. května 2026  19:32,  aktualizováno  19:32

Na co odkazuje slovo „cola“ v názvu slavného nápoje? Černý fenomén slaví výročí

Stáčírna Coca-Coly ještě v časech socialistického Československa

Před 140 lety namíchal lékárník John Stith Pemberton v americké Atlantě nápoj, který se stal jedním z nejznámějších symbolů moderní doby. Od 8. května 1886 prošla Coca-Cola cestou od nenápadného...

7. května 2026  19:19

Drama na Brněnsku. Agresivní muž vylezl na střechu a házel po záchranářích tašky

Agresivní muž házel ze střechy na zem střešní tašky

Dramatické chvíle zažili ve čtvrtek záchranáři a policisté ve Zbraslavi na Brněnsku, kam vyjeli do rodinného domu k ženě, která potřebovala pomoc. Její převoz do nemocnice zkomplikoval agresivní muž,...

7. května 2026  18:22,  aktualizováno  18:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Klášterní zahradu ozvláštní socha padlého anděla, malířka ukáže vnitřní světy

Pavlína Kvita: Větrolam, 2022

Hned dvěma výstavami v sobotu 9. května od 16 hodin zahajuje sezónu Galerie Dům v klášterní zahradě v Broumově. Návštěvníci se potkají s kurátory i autorkami, bude tu malířka Julie Koudela...

7. května 2026  18:15

Kostely na Broumovsku se otevřou turistům na jeden den, pak až v létě

Broumovská skupina kostelů je národní kulturní památkou, z velké části chátrá.

Osm barokních kostelů na Broumovsku se návštěvníkům mimořádně otevřou v sobotu 9. května. Organizátoři chtějí ještě před hlavní letní sezonou přivést do regionu více turistů a získat další peníze na...

7. května 2026  17:50

Brno vybralo projektanta pro přeměnu Chleborádovy vily na centrum Leoše Janáčka

ilustrační snímek

Brněnští radní vybrali projektanta pro první etapu proměny Chleborádovy vily ve Smetanově ulici na centrum Leoše Janáčka. Zakázku získala Projekční kancelář...

7. května 2026  16:07,  aktualizováno  16:07

V kabinetu školy unikly chemikálie, hasiči budovu evakuovali

ilustrační snímek

Žáci základní školy v Pcherách na Kladensku měli ve čtvrtek o něco kratší výuku než obvykle. Kvůli úniku neznámých látek z trezoru v chemickém kabinetu školy museli opustit budovu. Na místě...

7. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:17

Situace před nádražím v Brně se zklidnila, strážníci jej budou hlídat i nadále

ilustrační snímek

Zvýšený dohled strážníků u brněnského hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil a bude pokračovat, oznámil dnes magistrát v tiskové zprávě. Městská policie...

7. května 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Ostravští lékaři využívají 3D modely pro přesnější chirurgické operace

ilustrační snímek

Lékaři Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) využívají před náročnými plánovanými operacemi trojrozměrné modely orgánů a kostí. Na 3D tiskárnách je vyrábějí...

7. května 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Zlínské centrum UPPER propojuje akademický svět s byznysem

ilustrační snímek

Centrum kreativních průmyslů a podnikání UPPER, které je součástí Fakulty multimediálních komunikací (FMK) zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB),...

7. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Ve zlínské krajské galerii je mezinárodní výstava studentských projektů

Ve zlĂ­nskĂ© krajskĂ© galerii je mezinĂˇrodnĂ­ vĂ˝stava studentskĂ˝ch projektĹŻ

V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je ode dneška mezinárodní výstava studentských projektů Less is More – More or Less / Méně je více – více či méně....

7. května 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.