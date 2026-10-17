Opava chce po více než 20 letech obnovit autobusové nádraží, má pro něj studii

Opava by po více než 20 letech mohla mít znovu autobusové nádraží. Město si nechalo zpracovat studii, která navrhuje jeho umístění za železniční stanicí Opava východ. Cestující by tam mohli přestupovat mezi příměstskými autobusy, městskou hromadnou dopravou a vlaky. Projekt má mimo jiné ulevit přetíženému prostoru před nádražím, kde se dnes autobusy potkávají s další dopravou. O dalším postupu město jedná s vlastníky potřebných pozemků. ČTK to řekl mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.
Původní autobusové nádraží v Těšínské ulici zaniklo v roce 2003. Jeho funkci nyní plní zastávky před východním nádražím, kde se však potkává velké množství autobusů s ostatní dopravou v Jánské ulici. Problémem je také nedostatek míst, kde by vozy mohly čekat na další spoj.
"Autobusové nádraží Opavě chybí. Současný stav na Jánské ulici je problém pro cestující i pro dopravu v okolí nádraží. Chceme najít řešení, které autobusům poskytne potřebný prostor a lidem usnadní přestupování," uvedl primátor Tomáš Navrátil.
Studie počítá s osmi odjezdovými a čtyřmi příjezdovými stanovišti, plochami pro odstavení autobusů a zázemím pro cestující. Součástí návrhu je také parkování pro auta a kola. Výhodou lokality je blízkost železniční stanice i zastávek městské dopravy. U nádraží se samostatně připravuje také třetí nástupiště.
Autobusy by k novému nádraží přijížděly z Anenské ulice. Pro fungování projektu bude nutné vyřešit také dopravní propojení s Těšínskou ulicí a upravit tamní křižovatku. Město už o potřebných pozemcích předběžně jednalo se Správou železnic a o dopravním řešení s vlastníkem nedaleké prodejny.
"Studie nám ukazuje, že se do tohoto prostoru autobusové nádraží vejde a jak by mohlo fungovat. Teď musíme dořešit pozemky, příjezdy autobusů i bezpečné napojení na Těšínskou,“ řekl radní pro dopravu Petr Popadinec. Studie podle něj slouží jako podklad pro přípravu řešení, které bude fungovat i při každodenním provozu. Konkrétní termín výstavby zatím město neuvedlo.