Opava chce vykoupit pozemky u Stříbrného jezera, chce mít lokalitu pod kontrolou

Opava chce postupně získat do svého vlastnictví pozemky v okolí Stříbrného jezera, aby mohla dlouhodobě rozhodovat o rozvoji této významné rekreační lokality. Celkem jde o 4000 metrů čtverečních. Část odkoupí od soukromého majitele za 16 milionů korun, o zbytek požádá stát. ČTK to dnes řekl Martin Kůs z tiskového oddělení opavského magistrátu.
"Prvním krokem bylo schválení odkupu strategických pozemků v bezprostředním okolí jezera zastupitelstvem. Město zároveň zahájilo jednání se Státním pozemkovým úřadem o převodu dalších navazujících státních pozemků," uvedl.
Schválený odkup od soukromého majitele zahrnuje plážové plochy, související zázemí i budovu uzavřené restaurace včetně například kanalizace. Důvodem akvizice je především získání kontroly nad klíčovou částí rekreační oblasti a vytvoření podmínek pro její dlouhodobou správu a rozvoj ve veřejném zájmu. Město za tuto plochu o rozloze 2000 metrů čtverečních a to, co na ní stojí, zaplatí 16 milionů korun.
Sjednocení vlastnictví podle města umožní zachovat pláž veřejně přístupnou, připravovat další investice a koordinovat budoucí využití území. Navazující jednání se Státním pozemkovým úřadem se týkají převodu dalších pozemků, které bezprostředně navazují na již vlastněné městské parcely. Jde o dalších 2000 metrů čtverečních, které chce Opava od státu získat zdarma.
Na dokončenou revitalizaci Stříbrného jezera mají navázat další úpravy. Připravuje se rozšíření parkovacích kapacit, dokončení pěšího okruhu kolem jezera s napojením na cyklotrasy, nové dětské hřiště, doplnění mobiliáře i přírodní amfiteátr. Jižní část území má zůstat centrem rekreačních aktivit, zatímco severní a východní břehy si mají zachovat přírodní charakter.
Další rozvoj území vychází také z hydrologických a hydrogeologických průzkumů. Součástí prací bylo i batymetrické měření jezera. Podle dosavadních výsledků jeho maximální hloubka přesahuje 14 metrů. Naměřená data poslouží jako podklad pro další plánování a péči o lokalitu.
Stříbrné jezero vzniklo v roce 1964 zatopením bývalého sádrovcového lomu po průniku vody z řeky Opavy. Z původního těžebního prostoru se postupně stala oblíbená rekreační oblast. V letech 2020 až 2022 prošla rozsáhlou revitalizací, při níž byly upraveny břehy, vybudovány pláže, mola, pěší a cyklistické stezky, lávka přes řeku Opavu i další zázemí pro návštěvníky. Projekt přibližně za 170 milionů korun proměnil území v hlavní rekreační areál města. Opava se na financování podílela zhruba 30 miliony korun, zbývající část uhradil stát prostřednictvím programu odstraňování následků hornické činnosti.