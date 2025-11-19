Obrovská rána, jako petarda. Zachránci popsali, jak chlapce na hřišti zasáhl blesk

„Děkujeme hlavně trenérům, to je alfa a omega Martinovy záchrany,“ říká čtyři měsíce od neštěstí chlapcova matka hlasem třesoucím se dojetím. „Děkujeme i záchranářům a všem z fakultní nemocnice. Na jeho záchraně pracovalo snad sto lidí,“ dodává otec se slzami v očích.
Martin vzpomíná, že sotva tenkrát řekl trenér, že dokončí cvičení a půjdou se schovat, protože se kazí počasí, udeřil blesk a všichni odpadli. Co se dělo dál, si nepamatuje.
„Viděl jsem, že popadali kluci kolem Martina. Postupně se začali zvedat a udiveně koukali kolem sebe. Jeden se však nezvedal, a to byl Martin,“ vzpomíná trenér klubu Slezského FC Opava pro mládež Michael Černý. Rozběhl se k chlapci, a když zjistil, že mu nefungují životní funkce, okamžitě zahájil masáž srdce.
Kolega trenér Vít Axmann mezitím zavolal tísňovou linku 155. Žena na záchranné lince jim pak dávala pokyny, jak při resuscitaci správně postupovat. A záchranáři byli na cestě.
„Bouřka tenkrát na Opavsku vznikla náhle. Asi tři minuty poté, co s se ozval úder blesku, který byl slyšet až u nás na základně, dostali jsme výzvu k zásahu na tréninkovém fotbalové hřišti,“ vzpomíná zasahující lékař Petr Černohorský.
Blesky při fotbalu
Případy, kdy blesk způsobil při venkovním sportování zranění nebo smrt, nejsou výjimečné. Například loni v listopadu zabil v Peru při regionálním utkání nedaleko města Chilca devětatřicetiletého fotbalistu Hugo De la Cruz. Byl na místě mrtvý. Zranění utrpěli i další hráči.
Podobný případ se stal loni v únoru v Indonésii, kdy fotbalista zemřel po zásahu blesku při přípravném utkání.
Šťastný konec měl zásah blesku při zápase mládežnických týmů v brazilském Sao Paulu v roce 2019. Mladý fotbalista byl při bouřce zasažen bleskem, skácel se k zemi a ztratil vědomí. Ale posléze ho znovu nabyl a zanedlouho se mu udělalo úplně dobře.
Na místo dorazil s dalšími záchranáři za čtyři minuty. „Tam v průtrži mračen probíhala resuscitace přítomnými trenéry, kterou jsme převzali. Za chvíli se podařilo obnovit srdeční činnost,“ líčí lékař. „Pacient byl vrtulníkem transportován do ostravské fakultní nemocnice, kde boj o jeho život pokračoval další dny a týdny,“ doplňuje mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.
Podle záchranářů se jedná o ukázkové zafungování řetězce přežití. „Takovýchto příběhů a takových zachráněných pacientů není mnoho,“ doplňuje náměstek ředitele krajské záchranné služby Kamil Tomášek.
„Je to úžasné. Všechno do sebe krásně zapadlo, včetně rehabilitace v klimkovických lázních, kde Martina dali úplně do pořádku,“ dodává matka. A otec oceňuje, že na něj nezapomněli ani fotbalisté. „Také fotbalová asociace v čele s předsedou Davidem Trundou zafungovala skvěle. Martina podpořili i Karel Poborský a Pavel Nedvěd. To byla po té hrůza fantastická vzpruha,“ říká muž.
Martin dodává, že Nedvěd mu telefonoval a poslal dres s podpisem. „Dneska se mám už skvěle. Chodím do školy, cvičím, posiluji. Žádné problémy nemám,“ říká student gymnázia. Na jaře se chce vrátit k fotbalovému tréninku.