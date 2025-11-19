Obrovská rána, jako petarda. Zachránci popsali, jak chlapce na hřišti zasáhl blesk

Petra Sasínová
  11:52
Patnáctiletý Martin z Opavy, kterého zasáhl letos 1. srpna blesk při fotbalovém tréninku, se jakoby podruhé narodil. Po úderu blesku, který nikdo nepředvídal, upadl přímo na trávníku do bezvědomí a přestalo mu tlouct srdce. Byl popálený. Hlavně díky rychlé a správné reakci trenérů přežil. Dnes je opět zdravý a pomýšlí na návrat k fotbalu.

„Děkujeme hlavně trenérům, to je alfa a omega Martinovy záchrany,“ říká čtyři měsíce od neštěstí chlapcova matka hlasem třesoucím se dojetím. „Děkujeme i záchranářům a všem z fakultní nemocnice. Na jeho záchraně pracovalo snad sto lidí,“ dodává otec se slzami v očích.

Martin vzpomíná, že sotva tenkrát řekl trenér, že dokončí cvičení a půjdou se schovat, protože se kazí počasí, udeřil blesk a všichni odpadli. Co se dělo dál, si nepamatuje.

„Viděl jsem, že popadali kluci kolem Martina. Postupně se začali zvedat a udiveně koukali kolem sebe. Jeden se však nezvedal, a to byl Martin,“ vzpomíná trenér klubu Slezského FC Opava pro mládež Michael Černý. Rozběhl se k chlapci, a když zjistil, že mu nefungují životní funkce, okamžitě zahájil masáž srdce.

Patnáctiletého fotbalistu Martina zasáhl na tomto hřišti v Opavě blesk. Zachránil jej včasný zásah trenérů Michaela Czerného (bílá bunda) a Víta Axmanna (olivová bunda).

Kolega trenér Vít Axmann mezitím zavolal tísňovou linku 155. Žena na záchranné lince jim pak dávala pokyny, jak při resuscitaci správně postupovat. A záchranáři byli na cestě.

„Bouřka tenkrát na Opavsku vznikla náhle. Asi tři minuty poté, co s se ozval úder blesku, který byl slyšet až u nás na základně, dostali jsme výzvu k zásahu na tréninkovém fotbalové hřišti,“ vzpomíná zasahující lékař Petr Černohorský.

Blesky při fotbalu

Případy, kdy blesk způsobil při venkovním sportování zranění nebo smrt, nejsou výjimečné. Například loni v listopadu zabil v Peru při regionálním utkání nedaleko města Chilca devětatřicetiletého fotbalistu Hugo De la Cruz. Byl na místě mrtvý. Zranění utrpěli i další hráči.

Podobný případ se stal loni v únoru v Indonésii, kdy fotbalista zemřel po zásahu blesku při přípravném utkání.

Šťastný konec měl zásah blesku při zápase mládežnických týmů v brazilském Sao Paulu v roce 2019. Mladý fotbalista byl při bouřce zasažen bleskem, skácel se k zemi a ztratil vědomí. Ale posléze ho znovu nabyl a zanedlouho se mu udělalo úplně dobře.

Na místo dorazil s dalšími záchranáři za čtyři minuty. „Tam v průtrži mračen probíhala resuscitace přítomnými trenéry, kterou jsme převzali. Za chvíli se podařilo obnovit srdeční činnost,“ líčí lékař. „Pacient byl vrtulníkem transportován do ostravské fakultní nemocnice, kde boj o jeho život pokračoval další dny a týdny,“ doplňuje mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.

Podle záchranářů se jedná o ukázkové zafungování řetězce přežití. „Takovýchto příběhů a takových zachráněných pacientů není mnoho,“ doplňuje náměstek ředitele krajské záchranné služby Kamil Tomášek.

„Je to úžasné. Všechno do sebe krásně zapadlo, včetně rehabilitace v klimkovických lázních, kde Martina dali úplně do pořádku,“ dodává matka. A otec oceňuje, že na něj nezapomněli ani fotbalisté. „Také fotbalová asociace v čele s předsedou Davidem Trundou zafungovala skvěle. Martina podpořili i Karel Poborský a Pavel Nedvěd. To byla po té hrůza fantastická vzpruha,“ říká muž.

První pomoc patnáctiletému Martinovi po zásahu bleskem poskytli trenéři Vít Axmann (vlevo) a Michael Czerný (vpravo).
Lékař Petr Černohorský a trenéři Michael Czerný a Vít Axmann zachránili život mladému fotbalistovi zasaženému bleskem.
Martin dodává, že Nedvěd mu telefonoval a poslal dres s podpisem. „Dneska se mám už skvěle. Chodím do školy, cvičím, posiluji. Žádné problémy nemám,“ říká student gymnázia. Na jaře se chce vrátit k fotbalovému tréninku.









