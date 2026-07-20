Opava chystá úpravy, které v centru města zvýší počet parkovacích míst

Město Opava od začátku srpna zavede několik změn v organizaci dopravy a systému parkování. Cílem opatření je rozšířit počet parkovacích míst v centru, sjednotit pravidla placeného parkování a zpřehlednit fungování jednotlivých parkovacích zón. Novinářům to dnes sdělil Martin Kůs z oddělení komunikace.
"Na vybraných ulicích bude upraven dopravní režim tak, aby bylo možné vytvořit nová parkovací stání. Některé komunikace budou nově jednosměrné. Na dalších, které již jednosměrné jsou, budou doplněny parkovací pruhy. Nová parkovací místa vzniknou v ulicích Matiční, Beethovenova, Sady Svobody, Masarykova třída a Masařská. Díky těmto úpravám přibude v centru města přibližně 40 parkovacích míst," řekl Kůs.
Podle radního pro dopravu Petra Popadince (ANO) bylo snahou získat nová parkovací místa bez rozsáhlých stavebních zásahů. Město ale chystá i stavební úpravy některých lokalit, kde by po zpevnění ploch mohlo vzniknout dalších zhruba 70 parkovacích míst.
"Významnou novinkou je také změna fungování parkovacích automatů v zóně placeného stání Oblast 1. Jejich sloučením bude možné po zaplacení parkovného přejíždět mezi jednotlivými hrazenými parkovišti v rámci zaplacené Oblasti 1, aniž by řidiči museli řešit, na které konkrétní ulici právě parkují," uvedl Kůs. Pokud tak řidiči během zaplacené doby parkování budou potřebovat přejet na jiné parkoviště v centru města, nebudou už si muset pořizovat nový parkovací lístek.
"Novinky se týkají také rekreační oblasti Stříbrného jezera. Město zde připravuje nové veřejné parkoviště, které zvýší kapacitu parkování zejména v období zvýšené návštěvnosti. Parkovací plocha nabídne 12 míst pro osobní automobily a bude vybudována s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí. Parkovací stání vzniknou z betonové zatravňovací dlažby umožňující vsakování dešťové vody, asfaltový povrch bude tvořit pouze jednosměrný jízdní pruh," řekl Kůs.
I po těchto úpravách zůstane parkování u Stříbrného jezera bezplatné. Město aktuálně chystá vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Parkoviště by se mohlo začít stavět po prázdninách a dokončeno by mělo být nejpozději v polovině listopadu.