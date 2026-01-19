Opavu stále trápí chytré semafory, nyní je bude řešit i soud

Žaneta Motlová
  14:32aktualizováno  14:32
Trápení Opavy s chytrým řízením dopravy i tři a půl roku poté, co mělo být hotovo, pokračuje. Z opavských ulic se však přesunulo do rukou právníků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) městu opakovaně uložil zákaz plnění dohody se zhotovitelem projektu, podle níž měla firma fungování semaforů upravit.

Doprava v Opavě má do plynulosti daleko, systém stále hapruje. (15. dubna 2024) | foto: Magistrát města Opavy

Opava hodlá podat správní žalobu. „Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrzuji a podané rozklady zamítám,“ zní verdikt předsedy ÚOHS Petra Mlsny, který právě nabyl právní moci.

Potvrdil tak již předchozí stanoviska úřadu a definitivně zamítl argumenty opavské radnice a zhotovitele projektu. Jejich dohoda je podle ÚOHS v rozporu se zákonem.

„Předseda ÚOHS náš rozklad odmítl, tedy platí zákaz plnění dohody. Protože však byl již dohodnutý způsob oprav spolu ne dobře komunikujících zařízení úspěšně realizován, nemá to vůči městu praktický dopad. Přesto proti rozhodnutí předsedy ÚOHS podáme správní žalobu,“ uvedl mluvčí Opavy Roman Konečný ve stanovisku opavské radnice s tím, že Opava rozhodnutí považuje za chybné z věcných i procesních důvodů.

Opava stále řeší průjezdnost. Semafory doplní zelené šipky, přibude značení

Samotné řízení dopravy je již podle radnice vyřešeno. „Ano. Fungují bez problémů, dohoda byla splněna včetně nasazení nových signálních plánů po zprovoznění nového mostu přes řeku Opavu,“ potvrdil Martin Kůs z opavské radnice.

Že již nefunkční řízení dopravy Opavu netrápí, sdělil i dodavatel telematiky, jímž je firma AŽD Praha.

„Všechny dodané systémy podle našich informací v Opavě plně fungují,“ konstatoval její mluvčí Jiří Dlabaja.

Opava po otevření nového mostu ladí provoz. Pomůže si i sčítáním dopravy

Žalobu chce město podat, protože se stále řeší dotace, kterou Opava na projekt získala.

„Ministerstvo dopravy zkoumá, zda byly řádně splněny podmínky poskytnutí dotace. Existence zmíněného chybného rozhodnutí ÚOHS by jeho šetření mohlo ovlivnit,“ sdělil Konečný.

Start v roce 2021

Projekt modernizace světelných křižovatek, který měl zlepšit průjezdnost Opavou a operativně řídit provoz v různých denních dobách a situacích, odstartoval na jaře 2021.

Zakázku vyhrála firma AŽD Praha a hotovo mělo být do poloviny následujícího roku.

Proces ale nabral zpoždění a město si dílo s výhradami převzalo v květnu 2023. Opava na projekt za 35 milionů korun získala třicet milionů z evropských peněz. Kvůli prodlení musela 4,8 milionu vrátit.

Systém nefungoval podle požadavků, ve městě se tvořily kolony. Ukázalo se, že problém spočívá v napojení nových technologií na ty stávající. V Opavě řízení dopravy pracovalo s technologií Cross Zlín, zatímco firma AŽD Praha spolupracovala se společností Yunex Traffic. Systémy se nepodařilo propojit.

Dohoda o narovnání...

Opava tedy s AŽD uzavřela dohodu o narovnání. Podle té měla AŽD nekompatibilní původní části nahradit na své náklady novou technologií a zaplatí městu penále.

A v tu chvíli do hry vstoupil konkurent, společnost Patriot, dodavatel technologie Cross Zlín, jenž se původně v tendru ucházel o celou zakázku telematiky. Ten dohodu města a AŽD Praha napadl u ÚOHS.

Úřad řešil otázku, zda je dohoda, která se týká výměny technologií, jež nebyly součástí původní zakázky, novou zakázkou a město na ni mělo vypsat tendr a umožnit účast dalších firem. Zaobíral se i cenovým nárůstem o hodnotu řadičů, jež AŽD v semaforech měnila.

Například v případě ceny podle rozhodnutí úřadu k navýšení novými pracemi došlo.

Podle města Opavy v reálu nikoliv. „Ve skutečnosti se cena díla nenavyšovala a naše město zhotoviteli nevyplatilo nic nad původně dohodnutou cenu díla. Naopak nám zhotovitel zaplatil částku 6 milionů korun,“ uvedl mluvčí Konečný.

Věc bude řešit správní soud. Zda to bude mít dopad na již získanou dotaci a případné vracení dalších částek, nelze předjímat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

19. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Až otevřou celou D55, kraj zpoplatní kamionům souběžný silniční tah

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Když stát v prosinci 2024 zprovoznil dálnici D55 z Babic do Starého Města a Moravského Písku, ulevilo se od tranzitní dopravy obcím, přes které vede stávající silniční tah I/55. Dotčení starostové...

19. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Slavnostní ceremoniál Czech Press Photo 2025

19. ledna 2026  15:48

Obyvatelé Zlínského kraje budu moci s krajským úřadem komunikovat přes ePortál

ilustrační snímek

Zlínský kraj připravuje nové on-line služby pro obyvatele i organizace. Nový ePortál od letošního jara lidem zjednoduší komunikaci s krajským úřadem. Lidé...

19. ledna 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Pardubickém kraji klesl výskyt akutních respiračních chorob včetně chřipky

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji se minulý týden snížil výskyt akutních respiračních chorob včetně chřipky o 12 procent. V přepočtu na 100.000 obyvatel v kraji připadalo...

19. ledna 2026  14:13,  aktualizováno  14:13

Festival Smetanovské dny v Plzni propojí hudbu, výtvarné umění a sympozium

ilustrační snímek

Program propojující hudbu, výtvarné umění, divadlo, literaturu a vědecké bádání nabídne i letos plzeňský festival Smetanovské dny. Program 46. ročníku zahrnuje...

19. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  14:09

V centru Pardubic přibude přes sto nových bytů. Parkování však bude oříšek

Společnost CFIG chce přestavět rohový dům nedaleko podchodu na Karlovině....

V Pardubicích jsou na spadnutí dva výrazné developerské počiny. Společnost CFIG postaví více než stovku nových bytů v samém centru města. Projekty slibují moderní bydlení v atraktivních lokalitách,...

19. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Dotaci na obnovu domů po záplavách chce 1284 žadatelů z Olomouckého kraje

ilustrační snímek

O dotaci ze státního programu Živel 3, ze kterého mohou majitelé nemovitostí poničených předloňskými záplavami získat na jejich obnovu dotaci až tři miliony...

19. ledna 2026  13:57,  aktualizováno  13:57

Dotaci na obnovu domů po záplavách chce 1284 žadatelů z Olomouckého kraje

ilustrační snímek

O dotaci ze státního programu Živel 3, ze kterého mohou majitelé nemovitostí poničených předloňskými záplavami získat na jejich obnovu dotaci až tři miliony...

19. ledna 2026  13:57,  aktualizováno  13:57

Odpadová společnost OZO Ostrava podpoří výsadbu a údržbu zeleně ve městě

ilustrační snímek

Městská odpadová společnost OZO Ostrava letos znovu podpoří projekty zaměřené na výsadbu a údržbu zeleně ve městě. Bude je opět financovat z výtěžku takzvaného...

19. ledna 2026  13:58,  aktualizováno  13:58

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Ve Dvoře Králové se dva muži nadýchali oxidu uhelnatého, skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Záchranáři dnes dopoledne ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku vyjížděli do jedné firmy k lidem, kteří se nadýchali oxidu uhelnatého. Dvěma mužům...

19. ledna 2026  13:53,  aktualizováno  13:53

Dobrovolní hasiči z Ostravy-Heřmanic mají zbrojnici opravenou za 51 milionů Kč

ilustrační snímek

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Ostrava-Heřmanice má zrekonstruovanou zbrojnici. Dvouletá modernizace budovy v Požární ulici ve Slezské Ostravě stála téměř 51...

19. ledna 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.