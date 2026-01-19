Opavu stále trápí chytré semafory, nyní je bude řešit i soud

Opava hodlá podat správní žalobu. „Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrzuji a podané rozklady zamítám,“ zní verdikt předsedy ÚOHS Petra Mlsny, který právě nabyl právní moci.
Potvrdil tak již předchozí stanoviska úřadu a definitivně zamítl argumenty opavské radnice a zhotovitele projektu. Jejich dohoda je podle ÚOHS v rozporu se zákonem.
„Předseda ÚOHS náš rozklad odmítl, tedy platí zákaz plnění dohody. Protože však byl již dohodnutý způsob oprav spolu ne dobře komunikujících zařízení úspěšně realizován, nemá to vůči městu praktický dopad. Přesto proti rozhodnutí předsedy ÚOHS podáme správní žalobu,“ uvedl mluvčí Opavy Roman Konečný ve stanovisku opavské radnice s tím, že Opava rozhodnutí považuje za chybné z věcných i procesních důvodů.
Samotné řízení dopravy je již podle radnice vyřešeno. „Ano. Fungují bez problémů, dohoda byla splněna včetně nasazení nových signálních plánů po zprovoznění nového mostu přes řeku Opavu,“ potvrdil Martin Kůs z opavské radnice.
Že již nefunkční řízení dopravy Opavu netrápí, sdělil i dodavatel telematiky, jímž je firma AŽD Praha.
„Všechny dodané systémy podle našich informací v Opavě plně fungují,“ konstatoval její mluvčí Jiří Dlabaja.
Žalobu chce město podat, protože se stále řeší dotace, kterou Opava na projekt získala.
„Ministerstvo dopravy zkoumá, zda byly řádně splněny podmínky poskytnutí dotace. Existence zmíněného chybného rozhodnutí ÚOHS by jeho šetření mohlo ovlivnit,“ sdělil Konečný.
Start v roce 2021
Projekt modernizace světelných křižovatek, který měl zlepšit průjezdnost Opavou a operativně řídit provoz v různých denních dobách a situacích, odstartoval na jaře 2021.
Zakázku vyhrála firma AŽD Praha a hotovo mělo být do poloviny následujícího roku.
Proces ale nabral zpoždění a město si dílo s výhradami převzalo v květnu 2023. Opava na projekt za 35 milionů korun získala třicet milionů z evropských peněz. Kvůli prodlení musela 4,8 milionu vrátit.
Systém nefungoval podle požadavků, ve městě se tvořily kolony. Ukázalo se, že problém spočívá v napojení nových technologií na ty stávající. V Opavě řízení dopravy pracovalo s technologií Cross Zlín, zatímco firma AŽD Praha spolupracovala se společností Yunex Traffic. Systémy se nepodařilo propojit.
Dohoda o narovnání...
Opava tedy s AŽD uzavřela dohodu o narovnání. Podle té měla AŽD nekompatibilní původní části nahradit na své náklady novou technologií a zaplatí městu penále.
A v tu chvíli do hry vstoupil konkurent, společnost Patriot, dodavatel technologie Cross Zlín, jenž se původně v tendru ucházel o celou zakázku telematiky. Ten dohodu města a AŽD Praha napadl u ÚOHS.
Úřad řešil otázku, zda je dohoda, která se týká výměny technologií, jež nebyly součástí původní zakázky, novou zakázkou a město na ni mělo vypsat tendr a umožnit účast dalších firem. Zaobíral se i cenovým nárůstem o hodnotu řadičů, jež AŽD v semaforech měnila.
Například v případě ceny podle rozhodnutí úřadu k navýšení novými pracemi došlo.
Podle města Opavy v reálu nikoliv. „Ve skutečnosti se cena díla nenavyšovala a naše město zhotoviteli nevyplatilo nic nad původně dohodnutou cenu díla. Naopak nám zhotovitel zaplatil částku 6 milionů korun,“ uvedl mluvčí Konečný.
Věc bude řešit správní soud. Zda to bude mít dopad na již získanou dotaci a případné vracení dalších částek, nelze předjímat.