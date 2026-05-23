Opava hledá investory pro parkovací dům, zatím bez úspěchu

Opavskému magistrátu se nepřihlásila žádná firma, která by byla ochotna investovat do stavby parkovacího domu v městské části Kylešovice. Radnice před časem případné zájemce vyzvala, aby dali nezávazné nabídky. ČTK to řekl mluvčí města Roman Konečný. Podle něj se ale ozvalo několik firem s jiným návrhem dalšího postupu.
"Zájemce o postavení parkovacího domu nemáme žádného. Městu se ale ozvalo několik společností, které v oboru výstavby parkovacích domů podnikají. Navrhují jiná možná řešení. Chceme s nimi jednat," uvedl Konečný. Lhůta pro případné zájemce vypršela koncem dubna.
Opava dlouhodobě řeší problém s výrazným nedostatkem parkovacích míst. Ve vytížených částech města je tlak na parkování v ulicích značný a současná infrastruktura již nepostačuje. "Radnice proto připravuje postupné navyšování kapacit prostřednictvím moderních nadzemních parkovacích domů v několika vytipovaných lokalitách," uvedl Konečný. Jednou z takových oblastí je podle něj část Kylešovice. Pozemek u křižovatky ulic Hlavní s Ruská úředníci vyhodnotili jako vhodné místo pro vznik nadzemního parkovacího objektu. Město pak nezávazně oslovilo možné investory.
"Cílem je zvýšit komfort pro obyvatele i návštěvníky, zlepšit dostupnost kulturních a obchodních aktivit a současně odlehčit veřejný prostor od parkujících vozidel. Součástí záměru je i důraz na udržitelnost. Parkovací dům by měl nabídnout zázemí pro elektromobilitu, chytré parkovací systémy a možnost doplnění o komerční plochy," uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO).