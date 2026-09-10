Opava investovala sedm milionů do oprav ulic a veřejných prostranství

Opavský magistrát v poslední době investoval téměř sedm milionů korun do různých oprav v ulicích a na veřejných prostranstvích města. Nechal opravit chodníky, fontány, dětská hřiště nebo schodiště a doplňoval také veřejné osvětlení. Na projekty využil přebytek městského rozpočtu z roku 2025. ČTK to řekl Martin Kůs z tiskového odboru města.
Největší investicí byla letošní obnova chodníků na Městském hřbitově, do níž město vložilo čtyři miliony. "Práce se soustředily především na severní část areálu, kde mlatové povrchy nahradila odolná žulová dlažba. Přeměna mlatových cest na dlážděné začala v roce 2022. Důvodem byly mimo jiné podněty návštěvníků, kterým za deštivého počasí vadily rozbředlé a obtížně schůdné povrchy," uvedl.
Druhou největší vyčíslenou akcí byla oprava chodníku v Hlavní ulici v Kylešovicích od autobusové točny k obchodu Žabka. Původní betonová dlažba byla ve špatném stavu, nerovná a místy propadlá. Nahradila ji nová zámková dlažba, kompletně se vyměnily také silniční obruby. Náklady na opravu dosáhly 957.000 korun.
"Snažíme se reagovat na podněty od občanů i od našich technických služeb, které chodníky spravují. Přednostně opravujeme ty, které jsou v nejhorším technickém stavu. Zpravidla se jedná o staré, popraskané a místy propadlé povrchy, jejichž nerovnosti komplikují bezpečný pohyb chodců. Ty nahrazujeme novou dlažbou se zpevněnými obrubami. V opravách chodníků budeme postupně pokračovat i v dalších částech Opavy," uvedl primátor Tomáš Navrátil (ANO).
Třetí největší investicí byla oprava fontány ve Smetanových sadech před budovou muzea za 635.000 korun. Nádrž byla vypuštěna a vyčištěna, následovaly opravy a vyrovnání povrchů, tmelení, hydroizolační stěrka a voděodolný nátěr. Opravena byla také vodní technologie, rozvody a trysky. Kvůli pracím bylo nutné rozebrat a následně znovu instalovat kamenný ostrůvek.
Opravy se týkaly také dětských hřišť na náměstí Slezského odboje, Drůbežím trhu, ve dvou areálech v Jaselské ulici a v Liptovské ulici. Poškozené dřevěné palisády nahradily nové, podle potřeby byly opraveny či doplněny další prvky mobiliáře. Doplněn byl také písek, kůra a štěrkodrť a upraveny navazující mlatové plochy. Celkové vyčíslené náklady oprav hřišť činily 790.000 korun.