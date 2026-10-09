Opava koupila budovu ve fotbalovém areálu Slavia, plánuje její přestavbu

Opavský magistrát koupil za téměř šest milionů korun budovu v areálu fotbalového klubu FK Slavia v městské části Kateřinky. Objekt ve Wolkerově ulici, který dosud patřil soukromé majitelce, slouží jako zázemí pro hráče i další provoz areálu. Město připravuje jeho celkovou přestavbu. Náklady na opravy zatím nejsou známé. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný.
Budovu na městských pozemcích klub využívá jako šatny rozhodčích a dětských týmů, sociální zázemí, kotelnu, posilovnu či bufet. Dvoupodlažní nepodsklepený objekt byl postaven přibližně v roce 1982. Jeho technický stav se postupně zhoršoval a další škody způsobily povodně v září 2024.
"Proto jsme usoudili, že by bylo vhodné budovu získat do majetku města a provést na ní opravy, které ji zachovají i pro další roky," uvedl první náměstek opavského primátora Michal Kokošek (ANO).
Znalecký posudek ocenil nemovitost na 6,93 milionu korun. Po jednáních se město s majitelkou dohodlo na ceně o milion korun nižší. "Magistrát nyní připravuje podklady pro rekonstrukci. Spolupracuje se statiky a dalšími odborníky, kteří mají doporučit vhodný rozsah a postup oprav. Projektovou dokumentaci město začne připravovat na základě jejich závěrů. Výše investice bude známa až po dokončení projektu," dodal Konečný.
Areál FK Slavia patřil mezi sportoviště, která poškodily povodně z předloňského září. Město sportoviště opravilo a hráči se vrátili k domácím zápasům. Klub vede několik družstev a týmů dětí a mládeže, které město dlouhodobě podporuje. Sportovní a další pozemky areálu měl klub nejprve v nájmu, od roku 2004 je užívá na základě výpůjčky. Stejným způsobem má podle města fungovat užívání nově získané budovy po jejím převzetí do městského majetku.