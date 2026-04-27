Opava losováním rozdělí parcely ve Stromovce, prodej začne v září

Opavský magistrát bude zájemce o parcely v nové městské čtvrti Stomovka vybírat losováním. K tomuto kroku přistoupí, pokud bude více zájemců o jedno stavební místo. V první etapě nové majitele najde celkem 54 pozemků. Celková kapacita plochy dosahuje okolo 300 parcel pro výstavbu rodinných domů. Prodej chce vedení města zahájit v září. Cena za metr čtvereční bude 4200 korun. Způsob rozdělení dnes schválili opavští zastupitelé.
Cílem projektu je podpořit rozvoj města a přilákat nové obyvatele. "Opava dlouhodobě čelí nedostatku bytů, a právě Stromovka je jedním z kroků, jak tuto situaci řešit. Věřím, že nabídne kvalitní bydlení na jednom z nejhezčích míst ve městě a zároveň přivede do Opavy nové obyvatele," řekl ČTK primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO).
Zájemci mohou najednou usilovat až o tři parcely. Pokud bude zájemců na jedno stavební místo více, rozhodne právě los. Jakmile v losování jeden zájemce uspěje, losování o další se už účastnit nebude. Žádost o prodej pozemku může podat pouze fyzická osoba. Právnické osoby, tedy například firmy, jsou z koupě pozemků vyloučeny.
Parcely v lokalitě nazvané Stromovka za Slezskou nemocnicí město k prodeji intenzivně připravuje od roku 2022. V listopadu 2024 nabylo právní moci územní rozhodnutí na vybudování inženýrských sítí pro první etapu projektu. Projektová dokumentace byla dokončena v létě 2025. Nyní město čeká na stavební povolení.
Stát by zde měly až tři stovky rodinných domků. Kromě nich mají vzniknout park, jezírko, restaurace, dětská a sportovní hřiště, místo pro setkávání v přírodě, louka na venčení psů či relaxační zóny. "Návozem odebrané a nepotřebné zeminy zde vyroste nejvyšší místo v Opavě. Kopec by se dal využít například pro zimní radovánky či na stavbu malé rozhledny s unikátním výhledem na pohoří Jeseníku a velkou část Opavska," uvedl už dříve mluvčí města Roman Konečný.
Projekt by podle něj měl být šetrný k životnímu prostředí. Pamatuje i na zachytávání dešťové vody, zelené střechy či na moderní veřejné osvětlení, které sníží světelný smog ve městě. Souběžně s přípravou první etapy se provádí práce na rozpracování dalších navazujících investic v území. Jedná se mimo jiné o prodloužení Sluneční ulice, vybudování spojky na Platanovou ulici a napojení na komunikaci Olomoucká, jejíž část provádí Ředitelství silnic a dálnic v rámci městského okruhu.