„Úsek mezi stanicemi Opava-Zastávka a Malými Hošticemi byl natolik poškozen, že se bude stavět trať zcela nová, a to včetně nového mostu. Správa železnic plánuje stavbu nejdříve na příští rok,“ informoval mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

To potvrdili i zástupci Správy železnic. „Trať povodeň nejvíc poškodila na přibližně půlkilometrovém úseku. U jednoho z mostů tam došlo k zásadnímu porušení stability pilíře. Do prosince se odstraňovaly bezprostřední povodňové škody a probíhaly zajišťovací práce. Odbourali jsme také povodní poškozený pilíř a částečně jsme snesli kolejový rošt,“ popsala bezprostřední měsíce po ničivé povodni mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Obnovit se teď musí koleje v krajině i samotný most. A to tak, aby nové stavby případné další povodni odolaly. „Je potřeba upřesnit nutný rozsah stavby na základě hydrotechnické studie,“ upřesnila Friebová. „Cílem studie je zajistit řešení, které by v případě dalších povodní minimalizovalo škody.“

Podle jejího kolegy Dušana Gavendy bude hydrotechnická studie území hotová na přelomu letošního července a srpna. „Následně se samosprávami projednáme navržené řešení obnovy traťového úseku,“ popsal Gavenda.

Pak teprve přijde na řadu projekční příprava a další administrativní kroky. „Po schválení investice ministerstvem dopravy bude možné specifikovat očekávané náklady a realizační termíny,“ řekl Gavenda.

Trať je posledním nezprovozněným úsekem po loňské zářijové povodni v kraji. Po druhé nejvíce poškozené trase mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem začaly vlaky jezdit v červnu.

18. září 2024