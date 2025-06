„Začínáme bouracími pracemi, následně budeme konstruovat most. Celá filozofie je taková, abychom po maximální možnou dobu nechali Opavu žít s jejím centrálním mostem. V provozu dále po dobu stavby bude mostní provizorium, které jsme sem umístili krátce po povodních,“ potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Most v Opavě stavaři postaví za 150 dní, celá akce stát přijde na smluvních 55 milionů korun.

„Dnešním dnem jsme zahájili demoliční práce, bouráme původní pilíře. Nový most postavíme na povodní straně řeky (po toku řeky za provizoriem u Kolofíkova nábřeží – pozn. red.) a následně nasuneme na nové pilíře a na zrekonstruované opěry,“ vysvětlil Ondřej Řezníček, zástupce zhotovitele, kterým je společnost Porr.

Pilíře původního mostu jdou k zemi i přesto, že se podle původních předpokladů měly využít pro most nový.

„Po velmi detailní diagnostice jsme se rozhodli je demolovat a vystavět znovu. Ještě několik desetiletí by sloužily, ale most stavíme na technickou životnost sto let, a tomu technický stav pilířů neodpovídal,“ objasnil mluvčí Rýdl.

Stavaři i silničáři přiznávají, že technologicky přesun nového mostu nebude snadný, vše už je ale projektově připraveno. „Rozebereme provizorium, odbouráme nájezdové a sjezdové klíny a posuneme nový most na místo, kde stál most původní,“ sdělil Rýdl.

Uzavírka dva měsíce místo osmi

Volbu této možnosti ocenil primátor Opavy Tomáš Navrátil. Ratibořská ulice je totiž klíčovou dopravní tepnou, jejíž dlouhodobější uzavření by zkomplikovalo dopravu v celém městě.

„Původně měl být most zavřený až osm měsíců. Jsme moc rádi, že se podařilo stavbu technologicky vyřešit tak, že bude přejezd přes řeku uzavřen jen zhruba dva měsíce,“ komentoval Navrátil. Podle smlouvy uzavírka kvůli stavbě například nových nájezdů potrvá maximálně sedmdesát dní.

Navrátil dodal, že město připraví potřebné obslužné komunikace, hlavně pro MHD a složky záchranného systému. „Příprava je nutná, abychom příliš nezatížili další části města, ale musíme si uvědomit, že zde denně projíždí skoro dvacet tisíc vozidel. Jde o stěžejní průjezdnou komunikaci,“ řekl primátor.

Objízdné trasy povedou po ulicích Pekařská, Vrchní a Mostní. Uzavírka by měla začít v polovině září. „Domlouvali jsme se tak, ať nezasáhneme první polovinu září, kdy děti začnou chodit do školy,“ vysvětlil Navrátil. Celá stavba by pak měla skončit letos v listopadu.