Opava nabízí první parcely ve Stromovce, zájemci se mohou hlásit do konce srpna

Zájemci o stavební parcely v nové opavské obytné čtvrti Stromovka mohou do 31. srpna podávat žádosti o jejich koupi. Město v první etapě nabízí 54 pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů. V případě, že se o některý z pozemků přihlásí více uchazečů, o novém majiteli rozhodne veřejné losování za účasti notáře. ČTK to řekl mluvčí města Roman Konečný.
O pozemky se mohou ucházet pouze fyzické osoby, tedy jednotlivci, manželé nebo spoluvlastníci. Právnické osoby, například firmy, se do prodeje zapojit nemohou. Zájemci mohou v žádosti označit až tři parcely, získat však mohou pouze jednu.
Cena pozemků je stanovena na 4200 korun za metr čtvereční včetně DPH. Podmínkou prodeje je mimo jiné následné zřízení trvalého bydliště v nově postaveném domě. Součástí žádosti je také složení kauce ve výši 100.000 korun, která musí být uhrazena nejpozději do 31. srpna.
"Opava dlouhodobě čelí nedostatku bydlení a Stromovka je jedním z kroků, jak tuto situaci řešit. Věřím, že nabídne kvalitní bydlení na jednom z nejhezčích míst ve městě a zároveň přivede do Opavy nové obyvatele," uvedl primátor Tomáš Navrátil (ANO).
Stromovka vzniká za areálem Slezské nemocnice. V budoucnu by zde mělo vyrůst přibližně 300 rodinných domů doplněných o park, veřejná prostranství, dětská a sportovní hřiště, jezírko i další občanskou vybavenost. Lokalita bude vybavena potřebnou infrastrukturou a projekt počítá také s ekologickými opatřeními, jako je hospodaření s dešťovou vodou nebo moderní veřejné osvětlení.