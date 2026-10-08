Opava nabízí v druhém kole 11 pozemků pro domy ve Stromovce

Opava vyhlásila druhé kolo prodeje stavebních pozemků v připravované obytné oblasti Stromovka. Zájemci mohou nabídky na 11 parcel určených pro stavbu rodinných domů podávat do 30. října. Jde o pozemky, o které v prvním kole nebyl mezi uchazeči dostatečný zájem a při zářijovém losování u nich nebyl vylosován žádný kupující. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný.
"Město v prvním kole nabídlo 54 pozemků. Zájemci mohli označit až tři parcely, získat mohli pouze jednu. Pokud se o konkrétní pozemek ucházelo více zájemců, rozhodovalo o kupujícím veřejné losování za účasti notáře. Druhé kolo se týká zbývajících 11 parcel," uvedl Konečný.
O pozemky se mohou ucházet jednotlivci, manželé nebo spoluvlastníci. Firmy se do prodeje zapojit nemohou. Cena je stanovena na 4200 korun za metr čtvereční včetně DPH. Součástí podmínek je také složení kauce 100.000 korun a následné zřízení trvalého bydliště v nově postaveném domě.
Stromovka vzniká za areálem Slezské nemocnice. V oblasti má postupně vyrůst přibližně 300 rodinných domů. Projekt počítá také s parkem, veřejnými prostranstvími, dětskými a sportovními hřišti, jezírkem a další občanskou vybaveností. Součástí projektu je technická infrastruktura a ekologická opatření, například hospodaření s dešťovou vodou nebo moderní veřejné osvětlení.
V prvním kole město nabídlo pozemky za účelem podpory individuálního bydlení v nové čtvrti. Záměr podle dřívějšího vyjádření vedení města souvisí také se snahou řešit nedostatek bydlení v Opavě.