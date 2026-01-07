A finální medaile, ražená k 75. výročí založení nemocnice, nákresu stejně neodpovídá – původní podoba totiž neprošla cenzurou. Rozporuplné okolnosti vzniku historicky jediné medaile dnešní Slezské nemocnice teď přibližuje výstava Slezského zemského muzea v Opavě.
„Medaile vznikla na objednávku Okresního ústavu národního zdraví v Opavě, který ji nechal razit v kremnické mincovně v nákladu 500 kusů,“ uvedl Viktor Wolf z opavské pobočky České numismatické společnosti, jejíž členové výstavu v muzeu připravili.
Vzniklé kusy posloužily jako dary pro zasloužilé pracovníky ve zdravotnictví, představitele veřejného a politického života okresu i další významné hosty oslav výročí nemocnice.
Schvalovacím řízením ale neprošel původní avers, tedy líc medaile. „Na původní medaili byly heraldické štíty z průčelí ředitelství budovy nemocnice. Tento motiv se však dobovým cenzorům zdál příliš buržoazní,“ vysvětlil Wolf s tím, že návrh odkazoval nejen na 75 uplynulých let, kdy nemocnice sídlila v Olomoucké ulici, ale také na období 1805 až 1900, tedy dobu existence jejího přímého předchůdce, tzv. Heiderichova institutu.
Avers nechali cenzoři kompletně přepracovat, tvoří jej motiv Aeskulapovy hole. A s medailí se pojí i další kontroverze. O deset let později nechalo vedení nemocnice v Braneckých železárnách odlít medaili k 85. výročí. Stejnou, jen se změnou číslice.
„Stalo se tak bez vědomí autorky, která se cítila být poškozena,“ podotkl Wolf. Původní motiv totiž degradovala nedokonalá výrobní technologie, důsledkem odlévání do levných pískových forem byl například nerovnoměrný zrnitý povrch medaile.
Medaili opavské nemocnice i celý její příběh mohou lidé v muzeu objevit do 15. února.