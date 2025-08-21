„Teď děláme sérii zkoušek čištění, abychom vybrali tu nejlepší metodu, kterou pak budeme aplikovat na celou plochu kopule,“ popsal restaurátor Tomáš Oršový. Dodal, že kopule je poškozená letitým zatékáním a svou daň si vybral i požár, kterému Breda čelila v roce 2004.
„Po požáru je kopule celá zčernalá. Pro odstranění sazí používáme speciální peelingovou pastu, která odstraní veškeré volné nečistoty. Je to metoda čištění použitá v roce 2020 při odstraňování následků požáru v katedrále Notre-Dame,“ dodal Oršový.
Jeden den restaurátoři peeling nanesou, druhý den jej pak i s nečistotami sloupnou. Na kopuli už se tak vedle zčernalého povrchu objevují první vybělená místa.
Odborníci prozatím pracují ve třech, na plošném lešení se jich ale bude scházet sedm. Z lešení také celou kopuli naskenují laserem, aby odhalili její skutečný stav.
Kopuli tvoří železobetonová konstrukce krytá terazzem, směsí cementu a ušlechtilých kamenných drtí. Od základového prstence přes jednotlivá žebra až po vrcholovou rozetu jde o soliter, jediný kus, který kopuli drží pohromadě. „V té je uložena síť luxfer a dalších skleněných částí,“ nastínil restaurátor.
Čištění a průzkum kopule je první fází její obnovy, trvat by měla do jara. Pak přijde na řadu druhá etapa, která počítá s obnovou kopule a výměnou skleněných luxfer. „Vypadá to, že zhruba devadesát procent luxfer je zničených a bude se muset vyměnit. Vytvoříme bednění, odstraníme staré luxfery a budeme ukládat nové,“ dodal Oršový.
Hrozilo, že spadne na skleněnou kopuli. Začala demolice komína obchoďáku Breda
Ty se v Česku stále vyrábějí, takže Bredu ozdobí věrné kopie těch původních. Pokud i v samotné konstrukci kopule odborníci objeví trhliny, zainjektují je, aby zabránili zatečení vody. Teprve pak sejmou ochrannou fólii, jež kryje kopuli zvenčí.
Breda se stane místem setkávání
Opava souběžně s obnovou připravuje i zpřístupnění části památkově chráněného obchodního domu. „Už máme zkolaudovanou kavárnu v přední části, právě soutěžíme provozovatele. Připravujeme také zpřístupnění celé přední části obchodního domu, jde o prostory za skleněnými vitrínami směrem k silnici. Používat je budeme na společenská setkání a větší i menší kulturní akce,“ avizoval primátor Opavy Tomáš Navrátil s tím, že prostory odborníci vyčistí, zavedou tam elektřinu a osvětlí je.
V Bredě stavaři zároveň začali pracovat na demolici komína. Ten je v havarijním stavu a hrozil pádem právě na skleněnou kopuli prvorepublikového obchodního domu. „Komín je pod lešením, jeho spodní část dělníci kotví a dávají tam skruže, které ji zpevní. Komín se zároveň postupně shora zhruba do poloviny rozebere,“ popsal mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
Cihly se uloží a při obnově komína znovu použijí. „Předpokládané náklady jsou prozatím šest milionů korun, ale uvidíme, jak moc bude potřeba komín rozebrat. Trhliny jsou opravdu velké,“ uzavřel primátor.