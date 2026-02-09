Opava začíná bourat Slezanku, první část chátrající stavby padne do konce dubna

Žaneta Motlová
  11:02aktualizováno  11:02
V Opavě odstartovala jedna z nejvýznamnějších proměn historického centra města za posledních několik desetiletí. Zástupci radnice dnes předali někdejší obchodní dům Slezanka lemující jižní část opavského Horního náměstí demoliční firmě. Ta do konce dubna odstraní první část objektu.
Od průchodu směrem ke kostelu se bude Slezanka bourat. Od průchodu na druhou...

Od průchodu směrem ke kostelu se bude Slezanka bourat. Od průchodu na druhou stranu je potřeba ještě dořešit majetkoprávní vztahy. | foto: město Opava

Ze strany od Horního náměstí by nová zástavba měla mít historickou podobu.
V nové zástavbě vznikne i kulturní a společenský sál.
Plánovaná zástavba po zbourání obchodního centra Slezanka.
Plánovaná zástavba po zbourání obchodního centra Slezanka.
O bourání se postará ostravská společnosti DAV a.s., jejíž demoliční technika se do objektu, který byl řadu let prázdný a bez využití, zakousne už v příštích dnech. Ještě před tím Slezanku olemuje bezpečnostní plot.

„Symbolicky tím uzavíráme jednu nepovedenou kapitolu našeho města. Slezanka dlouhé roky chátrala a hyzdila samotné srdce Opavy. Nikomu se nepodařilo najít cestu, jak ji opravit a smysluplně využít,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO).

Proměna centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

K zemi padne nadzemní část Slezanky v úseku od průchodu u konkatedrály po současný vstup do budovy. „Rozsah prací vychází z aktuálních majetkoprávních vztahů. Město Opava vlastní objekty určené k odstranění, o zbývajícím podílu od průchodu směrem k budově Tempa se vede soudní spor, který rozhodne, za jakou částku město budovu získá,“ vysvětlil mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.

Součástí prací bude zajištění ochrany zděné podpěry konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v sousedství Slezanky. Lidem se uzavře podchod z Horního náměstí do vnitrobloku za Slezankou i vstup do konkatedrály. Těžká technika bude na místo vjíždět po provizorní komunikace z Olbrichovy ulice přes Čapkovu a Almužnickou.

„Na čtyři okolní objekty budou instalovány měřiče vibrací a zatížení bude denně vyhodnocováno. Na objektu Divadelního klubu budou umístěny sádrové terče pro sledování případných trhlin,“ dodal Konečný. Po odstranění nadzemních částí budovy bude následovat archeologický průzkum v těsném okolí Slezanky.

V zástavbě zůstane roky díra, bojí se opozice

Bourání kritizují opoziční strany. Například Změna pro Opavu poukazuje na absenci konkrétního projektu a harmonogramu změny zástavby.

„Neproběhla žádná odborná debata ani veřejná diskuse a všechno se oznamuje na poslední chvíli před volbami. Bez jasného plánu hrozí, že tu roky zůstane díra nebo že se nakonec budeme koukat na nefunkční kýč,“ stojí ve stanovisku zveřejněném politickým seskupením i jeho zastupitelem Daliborem Halátkem.

Podle primátora Tomáše Navrátila je záchrana budovy ekonomicky neefektivní. „Horní náměstí si zaslouží respekt k historii a kvalitu a my uděláme maximum pro to, aby je Opava znovu získala,“ uvedl primátor.

Zástupci radnice plánují obnovit historickou uliční frontu Horního náměstí. Na místě Slezanky má vzniknout čtvrť s bytovými domy, kulturním sálem i podzemním parkováním.

Demolici první části opavské Slezanky brzdí spoluvlastník sousedního objektu

Panelová budova vznikla na místě někdejších právovárečných domů ze 17. století podle projektu architekta Josefa Krischkeho. Město Opava v roce 2008 odkoupilo většinový podíl v budově za astronomických 270 milionů korun. Mělo tam vzniknout obchodní centrum, projekt se však zastavil a radnice musela developerovi, s nímž uzavřela smlouvu, v roce 2016 vyplatit dalších 28,5 milionu korun jako zmařenou investici.

Demolici vykoupené části zastupitelé schválili v roce 2021.

12. září 2023









Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Při požáru chalupy zemřel člověk, zásah hasičům komplikovala zaplněná půda

Požár chalupy v Rampuši (6. února 2026)

V pátek vpodvečer shořela roubenka v Rampuši v Orlických horách. Když hasiči přijeli, ze střechy se valil kouř. Násilím se museli dostat dovnitř, pak ve střeše prořezávali otvory. Na požářišti...

9. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

