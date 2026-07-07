Opava opravila povodněmi poškozenou cyklostezku za 3,7 milionu korun

Opava dokončila opravu tří úseků cyklostezky číslo 55, která je součástí Slezské magistrály, a v září 2024 ji poškodily povodně. Práce vyšly na 3,7 milionu korun, město na ně využilo spolufinancování z programu Živel 1 ministerstva pro místní rozvoj. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný.
Opravy začaly ve druhé polovině dubna a týkaly se levého břehu Hozova nábřeží, části za čistírnou odpadních vod a prostoru pod přemostěním spojky S1. Podle rozsahu poškození stavebníci upravili terén, zpevnili podklad, osadili obrubníky a krajníky a položili nový asfaltobetonový povrch.
"Vedle obnovy škod po povodních město hledá také způsob, jak zatraktivnit Hozovo nábřeží v městské části Kateřinky. Dlouhodobě však naráží na omezení ze strany Povodí Odry, které nepovoluje umisťování pevných prvků do průtočného profilu řeky. Lavičky, schody, mola či jiné konstrukce by při povodních mohly zachytávat naplaveniny a zhoršit odtok vody," uvedl Konečný.
Radnice proto pokračuje v jednáních se státním podnikem Povodí Odry i Českým hydrometeorologickým ústavem a hledá řešení, které bude pro obyvatele atraktivní a zároveň bezpečné.
Možnosti budoucích úprav má navrhnout architektonicko-krajinářská studie, kterou pro město zpracovává studio K2N LANDSCAPE. "Studie není finálním projektem, ale představuje návrhy, jak by se Hozovo nábřeží mohlo proměnit. Počítá například s novou zelení, pobytovými místy, vyhlídkami, hřišti, workoutovým zázemím i lepším uspořádáním tras pro pěší a cyklisty," uvedl Konečný.
Opava patří mezi nejvíce postižená města v Moravskoslezském kraji. Voda tam v září 2024 zaplavila okolo 7000 nemovitostí. Škody podle odhadů přesáhnou 12 miliard korun. Voda zaplavila velkou část města, několik městských částí a také oblasti podél řeky Opavy v centru. Patří k nim i sídliště Kateřinky s 12.000 obyvateli.