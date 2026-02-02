Opavští neplacené stání vytlačují dlouhodobě, parkovací místa totiž chybějí.
„Cílem těchto opatření je zajistit dostatečnou kapacitu pro klienty úřadu, kteří přijíždějí vyřídit své záležitosti,“ informoval mluvčí města Roman Konečný.
Nový režim bude platit v pracovních dnech od sedmi do osmnácti hodin s výjimkou úterý. To není úřední den a stání bude bezplatné.
„Cena parkovného je první dvě hodiny zdarma a každá další započatá hodina bude za dvacet korun,“ doplnil Konečný.
Platit řidiči budou v parkovacím automatu hotově i kartou či v mobilní aplikaci.
|
Opava dále vytěsňuje parkování zdarma, od října přibude další placená zóna
Opava chce bránit dlouhodobému neplacenému parkování v areálu. Dosud zde sice řidiči mohli bezplatně stát rovněž dvě hodiny, čas příjezdu však za okýnkem auta dokládal parkovací kotouč, průběžná kontrola po celý den byla nereálná a volná místa chyběla.
Od února bude kontrola automatizovaná – prostřednictvím snímání registračních značek kamerovým vozem.
„Je nutné při využití dvouhodinového parkování zdarma zadat registrační značku do systému,“ upozornil Konečný.
|
Stop parkování zdarma, opavští radní chystají rozšíření parkovacích zón
Zástupci Opavy neplacené stání postupně vytlačují. Na začátku roku 2024 zpoplatnili značnou část předměstí obklopujícího centrum Opavy, od loňského podzimu platí vyhrazená parkovací zóna až k jihozápadnímu okraji města.