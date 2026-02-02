Místo kotoučů automat. Opava mění systém parkování v centru

Autor: žah
  9:22aktualizováno  9:22
Další stopku od začátku února vystaví Opava řidičům, kteří se snaží v širším centru města parkovat bez zaplacení. Na parkovišti v areálu magistrátu v Krnovské ulici nahradí dosavadní parkovací kotouče placené stání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Městská policie Opava

Opavští neplacené stání vytlačují dlouhodobě, parkovací místa totiž chybějí.

„Cílem těchto opatření je zajistit dostatečnou kapacitu pro klienty úřadu, kteří přijíždějí vyřídit své záležitosti,“ informoval mluvčí města Roman Konečný.

Nový režim bude platit v pracovních dnech od sedmi do osmnácti hodin s výjimkou úterý. To není úřední den a stání bude bezplatné.

„Cena parkovného je první dvě hodiny zdarma a každá další započatá hodina bude za dvacet korun,“ doplnil Konečný.

Platit řidiči budou v parkovacím automatu hotově i kartou či v mobilní aplikaci.

Opava dále vytěsňuje parkování zdarma, od října přibude další placená zóna

Opava chce bránit dlouhodobému neplacenému parkování v areálu. Dosud zde sice řidiči mohli bezplatně stát rovněž dvě hodiny, čas příjezdu však za okýnkem auta dokládal parkovací kotouč, průběžná kontrola po celý den byla nereálná a volná místa chyběla.

Od února bude kontrola automatizovaná – prostřednictvím snímání registračních značek kamerovým vozem.

„Je nutné při využití dvouhodinového parkování zdarma zadat registrační značku do systému,“ upozornil Konečný.

Stop parkování zdarma, opavští radní chystají rozšíření parkovacích zón

Zástupci Opavy neplacené stání postupně vytlačují. Na začátku roku 2024 zpoplatnili značnou část předměstí obklopujícího centrum Opavy, od loňského podzimu platí vyhrazená parkovací zóna až k jihozápadnímu okraji města.

2. února 2026  10:05

Praha 1 Václavské náměstí

Praha 1 Václavské náměstí

Demonstrace

vydáno 2. února 2026  9:59

Zatěžkávací zkoušku zařídili myslivci. Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům

Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali...

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech se chce více otevřít společenským akcím. První testem byl sobotní myslivecko-lázeňský ples Karlovarský jelen, který pořádají Správa přírodních léčebných zdrojů a...

2. února 2026  9:02,  aktualizováno  9:42

