Opava plánuje nové akvacentrum, stavba začne na přelomu 2028 a 2029

Opavská radnice hledá firmu, která vypracuje dokumentaci pro nové akvacentrum v Městských sadech. Přípravy projektu zkomplikovaly předloňské povodně, po kterých se magistrát soustředil spíše na likvidaci následků katastrofy. Zahájení stavby by mělo začít na přelomu let 2028 a 2029. ČTK to řekl Martin Kůs z tiskového oddělení magistrátu. Nový akvapark by měl vzniknout v africkém stylu a mohl by nést jméno opavské rodačky, spisovatelky a ochránkyně zvířat Joy Adamsonové.
"Přípravy jsme museli v roce 2024 utlumit v důsledku povodní, které narušily původní harmonogram prací," uvedl Kůs. Loni začalo město hledat dodavatele projektové dokumentace. Firma už je známa a nyní se dokončují administrativní kroky spojené s podpisem smlouvy. "Oproti původním předpokladům dochází k posunu harmonogramu a zahájení samotné výstavby se nyní předpokládá přibližně na přelomu let 2028 a 2029, a to v návaznosti na průběh projekční přípravy a finanční možnosti města," uvedl.
Opavě podle Kůse citelně chybí kvalitní krytý bazén či akvapark. Místní obyvatelé musejí dojíždět do okolních měst, jako jsou Kravaře, Bruntál či Ratiboř. Stávající městské lázně jsou zastaralé a neodpovídají požadavkům 21. století. Proto město plánuje vybudovat nové akvacentrum v Městských sadech, v sousedství letního koupaliště.
Komplex bude navržen jako moderní pasivní budova, která je energeticky úsporná a levnější na provoz. Architektonický koncept čerpá inspiraci z přírodních a afrických motivů. Areál by měl zahrnovat bazén s osmi drahami, tobogany, saunový svět i zónu s vířivkami. Podle primátora Tomáše Navrátila (ANO) lze očekávat roční návštěvnost zhruba od 250.000 do 380.000 lidí.
Současný bazén by měl být v provozu do otevření nového akvaparku. O jeho dalším osudu se do té doby rozhodne. Stávající opavský bazén je téměř ve středu města a některým obyvatelům se jeho přemístění do okrajové části nelíbí. Obávají se zhoršené dostupnosti. Jiní naopak vítají, že se z frekventované ulice přesune do klidnější části.