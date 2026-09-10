Opava připravuje přestavbu dalších dvou budov Dukelských kasáren

Autor: ČTK
  13:49aktualizováno  13:49
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Město Opava zahájilo přípravu na rekonstrukci dalších dvou historických budov v areálu bývalých Dukelských kasáren. Opravy navážou na současnou přestavbu prvních dvou objektů. Všechny čtyři budovy chce město využít pro rozšíření svého bytového fondu. Celkem má vzniknout přes 120 bytů za 630 milionů korun. Město zároveň ustoupilo od původně plánovaného pilotního projektu družstevního bydlení v areálu Dukelských kasáren. Záměr se nepodařilo finančně zajistit, protože banky odmítly projekt úvěrovat. Vznikne tam proto klasické nájemní bydlení, řekl ČTK mluvčí města Roman Konečný.

V budovách, jejichž opravu město začalo připravovat, by mělo vzniknout celkem 69 bytů. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou přibližně 250 milionů korun. Město nyní aktualizuje projektovou dokumentaci a připravuje vyhlášení veřejné zakázky na jejich celkovou přestavbu. "Projektová dokumentace k rekonstrukci všech čtyř historických objektů určených pro rozvoj bytového fondu města již byla zpracována a odevzdána. Nyní jsme zahájili investiční přípravu dalších dvou objektů," řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO).

V jednom objektu bude podle plánů 16 standardních a osm podkrovních bytů. Ve druhém objektu má vzniknout dalších 45 bytů. Bydlení má být určeno především mladým rodinám, seniorům a zaměstnancům veřejných a státních institucí.

Přestavba budov je součástí širší proměny areálu bývalých kasáren na novou městskou čtvrť. Stavba již začala v objektech 2 a 3. S jejich rekonstrukcí souvisí také rozvoj parkovacích kapacit, dětská a multifunkční hřiště, výsadba zeleně a další vybavení. Podstatná část této infrastruktury má být hotová společně s objekty 2 a 3 do konce října příštího roku.

Další tři historické objekty, označované jako 5, 6 a 7, jsou určeny pro jiné než bytové využití. Město pro jejich opravy a následný provoz hledá investora. V budoucnu by zde mohla vzniknout restaurace s celodenním provozem, kulturně-společenské a komunitní centrum nebo prostory zaměřené na sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Cílem města je podle dřívějších vyjádření vytvořit z areálu bývalých kasáren ucelenou městskou čtvrť kombinující bydlení, veřejný prostor, služby, kulturu a volnočasové aktivity. Areál má rozlohu přibližně 110.000 metrů čtverečních. Část o rozloze 3,7 hektaru město v roce 2020 prodalo soukromému developerovi, který tam plánuje postavit 16 domů s přibližně 300 byty. V této části již začala výstavba.

Původně dělostřelecká kasárna byla v Opavě postavena v roce 1889. Naposledy v nich sídlila 53. výcviková základna logistiky. Vojenský útvar zanikl v roce 2005, o dva roky později získalo téměř celý areál město. Armádě zůstala jedna budova.

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