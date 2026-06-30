Opava proti vedrům nasazuje pítka, kropicí vozy i mlžítka

Město Opava reaguje na tropická vedra sérií opatření, která mají zmírnit dopady vysokých teplot na obyvatele i veřejný prostor. Lidé mohou využít mlžítka v ulicích a nově také pítko s pitnou vodou na Horním náměstí. Do ulic v horkých dnech vyjíždějí i kropicí vozy Technických služeb Opava, které ochlazují komunikace a veřejná prostranství, zejména v místech s nedostatkem stínu. ČTK to řekl Martin Kůs z tiskového odboru magistrátu.
"Kropení pomáhá snižovat teplotu okolního vzduchu, omezuje prašnost a přispívá ke snížení koncentrace přízemního ozonu, který během veder zatěžuje především děti, seniory a lidi s dýchacími obtížemi," uvedl Kůs.
Na vysoké teploty podle něj reagovalo i městské koupaliště prodloužením provozní doby. V areálu také začali ochlazovat povrch dětského hřiště, aby rozpálené herní prvky a dopadové plochy nepálily děti do nohou. Město zároveň připravuje rozšíření stinných ploch.
"Součástí opatření je i intenzivnější péče o městskou zeleň. Technické služby pravidelně zavlažují nově vysazené stromy, keře i trávníky, aby lépe zvládaly delší období bez srážek," uvedl Kůs. Opava podle něj zároveň na vybraných plochách využívá takzvanou mozaikovou seč. Část trávníků zůstává vyšší, což podle města pomáhá zadržovat vláhu, ochlazovat okolí a podporovat opylovače. Trávníky se proto sečou postupně, zatímco okraje ploch zůstávají pravidelně nízko posečené kvůli bezpečnému pohybu lidí a jejich psů.
"Jednotlivá opatření mají společně přispět ke zmírnění dopadů letních veder na kvalitu života ve městě. Zároveň doporučujeme lidem dodržovat pitný režim, vyhledávat stín a při známkách přehřátí organismu se ochladit," dodal Kůs.