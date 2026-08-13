U lékaře skřeky, pak velké nákupy. Předstíraná retardace bratrům vynesla miliony

Připomíná to francouzský film Zvíře, ve kterém při návštěvě úředníka slavný herec Belmondo předstíral mentálně retardovaného, aby pro domluvenou údajnou opatrovatelku a sebe získal peníze navíc.
Obdobně si počínali i dva bratři a jejich takzvané pečující osoby, jejichž fingování psychické zaostalosti nyní odhalili policisté z Opavy.
Případ se stal mimořádným i proto, že všichni obelhávali lékaře i úřady takřka devatenáct let.
„Právě na základě jejich zpráv a doporučení byl oběma přiznán invalidní důchod a sociální dávky. Po celou tuto dobu ale ‚nemocní‘ bratři chodili do nákupních center, brali si půjčky, či se dopouštěli přestupků,“ uvedl opavský policejní mluvčí Jan Segsulka.
Starší, sedmatřicetiletý bratr, od roku 2007 společně se svými rodiči účelově uváděl v omyl lékaře, kteří prováděli jeho vyšetření, stejně tak i pracovníky ověřující jeho zdravotní stav.
Muž při vyšetřeních nekomunikoval, předstíral těžkou retardaci, případně tvrdě spal v dobách kontroly v místě bydliště. „Dle rodičů neměl být tehdy čerstvě plnoletý mladý muž schopen komunikovat, zajít si sám na toaletu či měl být bezdůvodně agresivní. Což byl také jeden z důvodu, nemožnosti provést některá vyšetření,“ pokračoval policejní mluvčí.
Když se to osvědčilo u jednoho, pokračovali rodiče ve stejné praxi i u svého dalšího, o rok a půl mladšího potomka. Jeho postižení začalo v roce 2010. Osvědčené herecké vystupování však doplnil ještě o jeden prvek, a to při vyšetřeních vydával velmi hlasité skřeky.
Všem to procházelo mimořádně dlouho. Ale jen do doby, než poznatky o prolhanosti jejich počínání získali někteří policisté z Opavy.
„Zjistili, že se oba bratři pohybují bez jakéhokoliv dozoru po Opavě, bez doprovodu navštěvují obchodní centra, uzavírají smlouvy o půjčky s nebankovními institucemi, či účastnické smlouvy s mobilními operátory. Vždy se velmi dobře dorozuměli a pohybovali se bez jakýchkoliv obtíží,“ popsal Jan Segsulka.
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Muž předstíral retardaci, na dávkách vylákal přes milion. Hrozí mu vězení
Navíc mladšího z bratrů musel opavský městský úřad řešit v rámci přestupkového řízení, když se při cestě vlakem choval hrubě a ostatní cestující urážel.
„Také z informací od osob, které kriminalisté zkontaktovali a které s podezřelými přišly do kontaktu, nevyplynulo, že by nebyli schopni běžného života nebo trpěli tak vážnou psychickou poruchou,“ doplnil opavský policista.
Pro dokazování využili i kamerové záznamy z prodejen, kde bratři bez jakýchkoliv obtíží nakupovali, a to samostatně bez cizí pomoci, nutné v případě uváděných mentálních postižení.
Konečná bilance byla tristní. Policie nakonec obvinila z podvodu tři muže a dvě ženy, kromě obou bratrů a jejich rodičů také jednu jejich známou, které byla fingovaná pečovatelka. Celkem získali 11,5 milionu korun. Starší z bratrů na důchodu a dávkách obdržel 6,2 milionu, mladší pak o 900 tisíc korun méně.
„Třem obviněným mužům hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let a dvěma ženám trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trestní sazbu v rozmezí od jednoho do pěti let,“ zakončil policejní mluvčí Segsulka.