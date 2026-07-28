Opava rozšíří parkování v centru, přibude asi 40 nových míst

Opavská radnice od začátku srpna změní organizaci dopravy a systém parkování v centru města. Díky úpravám dopravního režimu vznikne přibližně 40 parkovacích míst. Dalších zhruba 70 stání chce radnice vybudovat v dalších etapách po stavebních úpravách vybraných lokalit. Změní se také pravidla placeného parkování v centru i režim některých parkovišť. ČTK to řekl Martin Kůs z tiskového oddělení magistrátu.
Nová parkovací místa vzniknou v ulicích Matiční, Beethovenova, Sady Svobody, Masarykova třída a Masařská. Na některých komunikacích bude zaveden jednosměrný provoz, jinde přibudou parkovací pruhy.
"Parkování v centru je jedním z témat, která obyvatelé řeší dlouhodobě. Hledali jsme proto řešení, jak bez rozsáhlých stavebních zásahů získat další parkovací kapacity a současně zachovat bezpečnost a plynulost dopravy," uvedl radní pro dopravu Petr Popadinec (ANO). Podle něj se město snažilo najít řešení, která budou v souladu s legislativou a co nejméně zasáhnou do veřejného prostoru nebo městské zeleně.
Radnice zároveň připravuje další lokality, kde bude před vznikem parkovacích míst potřeba udělat stavební úpravy a zpevnit plochy. V dalších etapách by tak mělo vzniknout přibližně dalších 70 stání.
Změní se také fungování parkovacích automatů v zóně placeného stání. Po zaplacení parkovného budou moci řidiči během předplacené doby přejíždět mezi jednotlivými parkovišti v celé oblasti, aniž by museli kupovat nový parkovací lístek. Ve virtuálním parkovacím automatu bude uvedena pouze celá oblast, nikoliv jednotlivé ulice.
"Úpravy se dotknou i některých parkovišť. Ve Skladištní ulici skončí zpoplatněné parkování, parkoviště ale zůstane zachováno jako záchytné. Parkoviště u zimního stadionu bude nově fungovat s nepřetržitě zpoplatněným provozem za 20 korun za hodinu," uvedl
Město připravuje také parkoviště u Stříbrného jezera s kapacitou 12 osobních automobilů. Stavba by měla začít po letních prázdninách a skončit nejpozději v polovině listopadu. Parkování v rekreační oblasti zůstane bezplatné.