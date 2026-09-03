„Demolice není jednoduchá, protože bouráme v historickém centru města a budova je navíc v havarijním stavu,“ konstatoval Michal Tomšík, jednatel společnosti Metosa Group, jež má demolici druhé části Slezanky na starosti.
Stavbaři objekt právě odstrojují - zbavují jej oken, dveří a dalších prvků, odstraňují elektroinstalaci, rozvody topení, zbytky kuchyní a další vybavení. Slezanku lemují ochranné ploty a lešení, chodníky za ní kryjí panely, ať je těžká technika nepoškodí. „Od pondělí najede velký demoliční bagr a začneme bourat samotný skelet,“ upřesnil Tomšík.
Stavební dělníci se bagrem nejprve budovou Slezanky prokoušou. „Vybouráme nejprve střed budovy, potom zbouráme část blíž k divadlu a jako poslední část směrem k Tempu, které zůstane zachované a je oddělené dilatační spárou,“ vysvětlil Tomšík.
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Do konce listopadu tak padne téměř celá nízká část železobetonového komplexu postaveného na Horním náměstí počátkem 70. let. Zůstane jen malý kousek těsně přiléhající k Divadelnímu klubu. Ten je totiž součástí takzvaného Mariánského ústavu – městského paláce vzniklého v roce 1709, který postupně sloužil jako šlechtické sídlo, sirotčinec i knihovna.
Proměnu náměstí brzdí soudní spor
Palác loni ministerstvo kultury prohlásilo památkou, což původně plánovanou proměnu zástavby mezi Horním náměstím, Rybím trhem a Popskou ulicí i bourání Těsně přiléhající části Slezanky zkomplikovalo. Opava neuspěla s odvoláním na ministerstvu, a ani s podnětem u nejvyššího správního soudu. „Soud vzal v potaz pouze výklad ministerstva kultury, nevzal v úvahu naše oponentní věci. Podali jsme kasační stížnost a budeme čekat na rozhodnutí kasačního soudu,“ upřesnil primátor Opavy Tomáš Navrátil.
Dodal, že s budovou lze pod dohledem památkářů pracovat, změna jejího statusu ale ztížila její zapracování do nové koncepce. „Už jsme i jednali s krajem o přemístění jejich velké krajské organizace do tohoto objektu, což by znamenalo jeho opravu, provoz, byly by tam děti a studenti. Ale tím je to zastavené,“ uvedl.
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Představitelé Opavy chtějí počkat, jak kasační stížnost dopadne, a celý palác na adrese Rybí trh 4 zahrnout do architektonické a urbanistické soutěže, jejímž výsledkem by měla být nová podoba celého bloku a prostoru po Slezance.
Okolní památky budou během demolice pod kontrolou. Pohlídají je měřiče vibrací i terče pro sledování případných trhlin. Vyhodnocovat se budou denně.