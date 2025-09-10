Proměny centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Autor: žah
  9:12aktualizováno  9:12
Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň snaží odvrátit památkovou ochranu budovy takzvaného Divadelního klubu, která se Slezankou sousedí.
Současný stav Slezanky na Horním náměstí v Opavě. (2. června 2018)

Současný stav Slezanky na Horním náměstí v Opavě. (2. června 2018) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Možná příští podoba Slezanky na Horním náměstí v centru Opavy. Pohled z parčíku...
Možná příští podoba interiéru Slezanky.
Vizualizace ukazují, jak by mělo vypadat centrum Opavy bez obchodního centra...
Vizualizace ukazují, jak by mělo vypadat centrum Opavy bez obchodního centra...
6 fotografií

„V současné době je vyhlášeno řízení na výběr stavební demoliční firmy, termín je do příštího týdne. Bude se demolovat část od jednoho průchodu po druhý,“ potvrdil blížící se bourání mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

První etapa demolice se týká pouze části Slezanky v úseku od průchodu u konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie po současný vstup do budovy. Rozsah vychází z aktuálních majetkoprávních vztahů. Opava nevlastní celý objekt, v části budovy od průchodu na Horním náměstí směrem k Ostrožné ulici figuruje jen jako spoluvlastník a o odkupu ještě jedná.

Bourání opavské Slezanky se posouvá, ze sousední budovy má být památka

Na místě Slezanky by měla vzniknout nová čtvrť s bytovými domy, ale i velkým kulturním sálem či podzemním parkovištěm. Po demolici ale prostor nejprve obsadí archeologové, zkoumat budou téměř celé území vnitrobloku.

„Problém“ s památkovou ochranou

Otázkou zůstává se Slezankou sousedící Divadelní klub, do kterého chystaná stavba kulturního sálu zasahuje. Kvůli němu se demolice, původně plánovaná na rok 2022, odkládala – zchátralý objekt bylo třeba stabilizovat a část opavské veřejnosti navíc navrhla jeho zařazení na seznam kulturních památek.

Současný stav Slezanky na Horním náměstí v Opavě. (2. června 2018)
Možná příští podoba Slezanky na Horním náměstí v centru Opavy. Pohled z parčíku za obchodním centrem.
Možná příští podoba interiéru Slezanky.
Vizualizace ukazují, jak by mělo vypadat centrum Opavy bez obchodního centra Slezanka.
6 fotografií

Tomu letos na jaře ministerstvo kultury vyhovělo. „Ministerstvo kultury v rozhodnutí ze dne 7. dubna 2025 městský palác číslo popisné 183 prohlásilo za kulturní památku,“ potvrdila Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva.

Rozhodnutí je ale nepravomocné, Opava proti němu podala rozklad a věc se znovu posuzuje

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Společnost EY jmenovala Michala Kopaniče vedoucím partnerem oddělení Consulting

10. září 2025  9:25

Krize nákladní železnice doléhá i na výrobce vlaků, CZ Loko propustí až 50 lidí

Výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko z České Třebové propustí až 50 zaměstnanců, hlavně z výroby. Na podnik s šesti stovkami pracovníků podle zakladatele Josefa Bárty doléhá svízelná situace, v jaké...

10. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Sdílená elektrokola od nextbiku jezdí na Berounsku už pět let a trhají celostátní rekordy

10. září 2025  9:16

Proměny centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akko představuje na veletrhu IFA 2025 klávesnici Year of the Snake a urychluje svou globální strategii magnetických spínačů

10. září 2025  9:08

Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

Příští týden odstartuje demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality plné barů, restaurací a dalších služeb na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Nahradí jej nový multifunkční objekt...

10. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Nový holicí strojek BRAUN Series 9 Pro+ - ještě lepší technologie pro dokonale hladké oholení

10. září 2025  8:53

Akademie vzdělávání: nový program Svazu pro obce a města

10. září 2025  8:51

Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Minibus, který pasažéry rozváží bez přítomnosti řidiče. Že jde o hudbu daleké budoucnosti? Zatím sice ano, ale v testovacím režimu si už cestu takovým vozem vyzkoušely ve Žďáře nad Sázavou stovky...

10. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Vycházející hvězda ASTRAUX zazářila na veletrhu IFA v Berlíně a urychlila expanzi na klíčové trhy EU

10. září 2025  8:41

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Zájem rodičů o výživu batolat roste - téměř o 40 % více než loni. NutriCHEQ pokračuje

10. září 2025  8:35

IFA 2025: Dreame představuje v Evropě nové kuchyňské spotřebiče pro praktický život plný chuti

10. září 2025  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.