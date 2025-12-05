Lidé se kvůli tmě bojí do ulic. Opava musí vylepšit veřejné osvětlení

Strach jít večer ven. Na vycházku jen s vlastní baterkou. Stezka odvahy, kde není vidět na krok. Na Opavu se po výměně veřejného osvětlení sesypala masivní vlna kritiky, zlobí se hlavně lidé z Kateřinek. Radnice v reakci na obrovské množství stížností nechá doplnit nové lampy.
„Místa, kde se lidé cítí být ve tmě a která jsou veřejným prostorem, se postupně doplní o další lampy. Aktuálně víme o čtyřiceti tmavých místech. Další lampy se přesměrují nebo se změní svítivost,“ avizoval Roman Konečný z oddělení komunikace opavského magistrátu.

Dodal, že to ale nebude hned. „Vzhledem k nutnosti projektové přípravy může jít o dlouhodobější proces.“

Opava mění dosavadní sodíková svítidla za nová LED světla od letošního ledna. Důvodem jsou úspory energií a peněz i dosluhující stará světla. Hotové jsou zhruba tři tisícovky z celkových sedmi a půl tisíce pouličních světel.

Lidé si ale ve velkém začali stěžovat, především ti z Kateřinek. Poukazují na tmu v ulicích Černá, Šrámkova, Pekařská, Štefánikova či Na Pastvisku. „Člověk se bojí po setmění venčit psa. Staré osvětlení bylo lepší, teď je to jen na to, aby se někomu něco stalo,“ míní Jana Říčná.

Opavští studenti zmapovali dopady světelného smogu, radnice chystá vyhlášku

Opavská radnice argumentuje legislativou a tlakem na omezení světelného smogu. Nové lampy už nemají tak široký rozptyl svítivosti. „Dříve byla veřejná světla často namířena i do vnitrobloků, dvorů či k vchodovým dveřím. Město ale ze zákona zodpovídá pouze za nasvícení veřejně přístupných komunikací a prostranství,“ uvedl Konečný.

Náměstek primátora Vladimír Schreier doplnil, že Opava zároveň hledá i další možnosti, jak světelné podmínky zlepšit. „V rámci dotačního projektu mohlo dojít pouze k výměně svítidel, nikoli sloupů. Ty jsou mnohdy zarostlé zelení, která snižuje účinnost světla. Proto budou technické služby postupně provádět ořezy.“

Podnětů kvůli světlům přibývá. „Jsou evidovány a vyhodnocovány,“ sdělil Konečný s tím, že již není třeba dále psát na službu Není nám to jedno, k čemuž město před časem občany vyzvalo.

