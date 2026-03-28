Mapa do minulosti. Originální archiv dobových fotek ukazuje proměny Opavy

Autor: žah
  7:32aktualizováno  7:32
Do doby monarchie, první republiky i časů, kdy opavské ulice v reakci na vpád sovětských vojsk „zdobily“ nápisy v azbuce či se stavěla tamní sídliště, zájemce přenese ojedinělý projekt opavské radnice. Ta zpřístupnila archiv dobových fotek, umístěných přímo do interaktivní mapy města.
Originální archiv fotografií. Opava zpřístupnila Vzpomínkovou mapu, která obsahuje dobové fotografie umístěné přímo do interaktivní mapy města. Lidé databázi mohou dále rozšiřovat. | foto: Vzpomínková mapa Opavy

Vyhledat si lze přímo v ulicích snímky z různých období.
V databázi zájemci také mohou vidět, že v Městských sadech měli Opavané na sklonku 19. století bobovou dráhu.
„Snímky zachycují každodenní život v Opavě – běžné ulice, domy, obchody, slavnosti i zdánlivě obyčejné okamžiky. Ukazují, jak město vypadalo a žilo v minulosti,“ popsal takzvanou Vzpomínkovou mapu Opavy mluvčí radnice Roman Konečný.

Doplnil, že projekt nabízí možnost komunitního sdílení, tedy že každý, kdo má zajímavý dobový snímek, jej může do mapy nahrát a archiv rozšířit. Aktuálně obsahuje na tři stovky fotek, jež ukazují, jak město vypadalo i jak se měnilo.

Je tam mimo jiné k vidění bobová dráha v dnešních Městských sadech ze sklonku 19. století, vodou zaplavená křižovatka Pekařské s Nákladní při povodni roku 1903 či všední den na opavském Dolním náměstí v roce 1905. „Trhovci jsou na svých místech a náměstím právě projíždí tramvaj,“ upřesňuje popisek k fotografii.

Život za první republiky připomíná fotka zbrusu nové budovy obchodního domu Breda, vítání prezidenta Beneše v srpnu 1937 na Horním náměstí či záběr na konečnou tramvajové linky číslo 4 v Městských sadech z roku 1940.

Vzpomínková mapa Opavy obsahuje například snímek konečné zastávky tramvajové linky č. 4 na náměstí sv. Trojice v Městských sadech z roku 1940.
V databázi zájemci také mohou vidět, že v Městských sadech měli Opavané na sklonku 19. století bobovou dráhu.
Zkázu po osvobozovacích bojích v roce 1945 dokládá třeba fotka Němci zničeného mostu i s vlakem na trati z opavského Západního nádraží směrem na polskou Pilszcz či pohled z Dolního náměstí do ulice Mezi Trhy lemovaný ruinami domů i hromadami suti.

Poválečnou éru pak ilustrují snímky letní pohody na městském koupališti z 50. let, fotky nové zástavby domků, jež v 60. letech vznikla v místní části Komárov, či záběry z výstavby sídliště Kateřinky v 80. letech. Zajímavé jsou i momentky z bruslení na kluzišti, které na Horově náměstí zhotovili tamní obyvatelé v zimě 1985.

Velkou událostí byl v Opavě pohřeb Petra Bezruče, který v mapě dokládá fotka z centra města. „Pohřbu básníka se 23. února 1958 zúčastnily tisíce obyvatel. V té době ještě nestála budova Slezanky, a tak mohl smuteční průvod z konkatedrály zamířit přes dnešní park na Ostrožnou a pokračovat směrem na Městský hřbitov,“ píše se pod snímkem.

A nechybějí ani sokolské průvody v Opavě-Kylešovicích, jež zachytilo hned několik záběrů z let 1946 a 1965, nebo odstřel starého hotelu Koruna z roku 1977 v centru Opavy. Bourání patří i jeden z nejmladších záběrů – likvidace budovy ministerstva zemědělství, jež byla součástí komplexu Slezanky, z roku 2015.

„Cílem mapy je přiblížit bohatou historii města nevšedním a zároveň velmi osobním způsobem,“ dodal k online projektu mluvčí Konečný. Fotografie do základní databáze poskytli kromě města Opavy a Opavské kulturní organizace tamní sběratelé Rudolf Dybowicz a Milan Selingr.

