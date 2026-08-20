Opava zaregistrovala všech devět kandidátek pro komunální volby

Autor: ČTK
  20:44aktualizováno  20:44
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Opavský magistrát dnes dokončil registrační řízení politických stran a hnutí kandidujících v říjnových komunálních volbách do městského zastupitelstva. Úřad zaregistroval kandidátky všech devíti stran a uskupení, které podaly přihlášku. Vyplývá to z informací, které magistrát zveřejnil na své úřední desce. Ve volbách v roce 2022 kandidovalo 14 subjektů. Volby budou 9. a 10. října.

Primátorský post bude obhajovat Tomáš Navrátil z hnutí ANO. Do čela kandidátní listiny Žijeme Opavou!, kterou budou tvořit zástupci SOCDEM, KSČM a nezávislí kandidáti, se postaví někdejší policejní mluvčí René Černohorský. Městský zastupitel a softwarový inženýr Vojtěch Šimetka (TOP 09) bude lídrem uskupení Vize pro Opavu, kterou budou tvořit kromě zástupců TOP 09 také Piráti.

Lidovce do voleb povede městská zastupitelka Lucie Pobořilová. V čele kandidátní listiny ODS a nezávislých osobností bude zastupitel Dominik Janků. Hnutí OK někdejšího moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka bude zastupovat bývalý basketbalista a trenér Petr Czudek. SPD spolu s nezávislými povede Stanislav Pešat.

Kandidátku Zelená pro Opavu povede herec a zastupitel Daniel Volný. Jedničkou uskupení Občané městských částí Opavy je starosta Vávrovic Miroslav Kořistka.

Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Opavě hnutí ANO, které získalo 17 mandátů v devětatřicetičlenném zastupitelstvu. Uskupení Společně pro Opavu (ODS a TOP 09) získalo sedm mandátů, pět křesel obsadila SPD, po třech zastupitelích získali Občané městských částí Opavy a Změna pro Opavu, po dvou mandátech pak Zelená pro Opavu a lidovci. V Opavě je koalice tvořená hnutím ANO, uskupením Občané městských částí Opavy a hnutím Zelená pro Opavu.

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