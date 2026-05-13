Opava zvažuje dostavbu Slezského divadla kvůli špatnému stavu zázemí

Opavský magistrát znovu otevřel myšlenku dostavby budovy Slezského divadla na Horním náměstí v centru města. Přesunout by se tam mělo zázemí divadla - dílny, prádelna či depozitáře. Pro tyto účely divadlo zatím využívá budovu v ulici Rybí trh, která je ale ve špatném technickém stavu a její další využívání je dlouhodobě neudržitelné. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný.
Situaci s objektem v ulici Rybí trh podle Konečného navíc komplikuje skutečnost, že budova byla prohlášena za kulturní památku, což zásadně omezuje možnosti její rekonstrukce a přizpůsobení současným potřebám divadelního provozu. "Potřebujeme proto najít funkční řešení, které divadlu umožní důstojně fungovat i v dalších letech," doplnil náměstek primátora Pavel Meletzký (ANO).
V současné době se v budově na Rybím trhu nachází například sklady, šicí dílny, prádelna, depozitáře, archiv, zkušební sál a divadelní klub, které jsou pro fungování divadla nezbytné. "Prostory jsou pro provoz divadla klíčové. Od skladů přes dílny, archiv až například po prádelny. Bez jejich náhrady se do budoucna neobejdeme," uvedl ředitel divadla Petr Kazík.
Třetina historického objektu je podle něj ve stavu vhodném pro demolici. "Už tam ani nesmíme chodit. Další část je ve špatném stavu a musí se opravit. Tyto prostory ještě můžeme využívat. Stěhování je nutné," uvedl ředitel. Divadlo by od Moravskoslezského kraje mohlo získat a dočasně využívat budovy opuštěné školy v Olomoucké ulici, dodal.
Jde podle něj ale jen o provizorní řešení. To definitivní vidí v dostavbě divadla či v opravě budovy v ulici Rybí trh. "Než ale rekonstruovat národní památku, kde ani není výtah a musíme vše nosit po schodech, je podle nás lepší postavit novou budovu, která s divadlem vytvoří funkční celek," řekl Kazík s tím, že to vnímá jako jeden z hlavních úkolů svého působení ve funkci.
Město podle Konečného už začalo prověřovat několik variant řešení. Jednou z nich je i dostavba v prostoru za historickou budovou divadla, kde se v minulosti už nacházela zástavba. "Nejde o nový nápad. Vycházíme z historického vývoje lokality i z dřívějších odborných návrhů. V území dříve stály domy, takže dostavba by navazovala na původní strukturu města," poznamenal městský architekt Petr Stanjura, který s myšlenkou dostavby přišel už před zhruba pěti lety. Na toto téma už v minulosti vzniklo několik studentských návrhů.
"Momentálně ale nejde o hotový projekt, ani o finální rozhodnutí. Cílem města je najít řešení, které zajistí kvalitní zázemí pro Slezské divadlo a zároveň bude odpovídat možnostem historického centra," řekl Konečný.