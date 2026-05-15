Opavané přihlásili do participativního rozpočtu 22 projektů

Obyvatelé Opavy do letošního participativního rozpočtu přihlásili 22 projektů. O těch, které splní všechny podmínky, bude veřejnost hlasovat v červnu. Radnice na jejich realizaci vyčlenila 1,5 milionu korun. ČTK to řekl mluvčí města Roman Konečný. Lidé mohli projekty navrhovat po roční přestávce způsobené povodněmi v roce 2024. Loni radnice peníze přesměrovala na likvidaci škod.
"Po roční povodňové přestávce se letos do Opavy vrací participativní rozpočet Nápady pro Opavu, který umožňuje obyvatelům přímo ovlivnit podobu veřejného prostoru a rozhodnout o využití části městského rozpočtu," řekl Konečný.
Pracovní skupina složená ze zástupců magistrátu nyní prověřuje, zda jsou přihlášené nápady proveditelné. Posuzují zejména technickou realizovatelnost, majetkové a právní vztahy, finanční náročnost i soulad s rozvojovými plány města. O vítězných projektech budou následně rozhodovat sami občané. Veřejné hlasování se uskuteční od 1. do 15. června, hlasovat se bude na webových stránkách města.
Pro letošní ročník město vyčlenilo částku 1,5 milionu korun, přičemž maximální podpora na jeden projekt bude 750.000 korun.
V posledním ročníku Nápadů pro Opavu hlasující rozhodli o stavbě dvou hřišť. Jedno už vzniklo v Olomoucké ulici. Jde o specializované workoutové hřiště, které může současně využívat až 20 lidí.