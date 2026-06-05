Opavané vybírají z 11 návrhů pro participativní rozpočet

Obyvatelé Opavy mohou rozhodnout, který z 11 návrhů získá podporu z participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2026. Jde o návrhy od veřejnosti zaměřené na veřejný prostor, sport, cyklistiku, odpočinek v parcích, péči o čistotu města, historii i zázemí pro pejskaře. ČTK to řekl mluvčí města Roman Konečný. Radnice dá na vítězné nápady 1,5 milionu korun.
Do letošního ročníku lidé přihlásili 22 nápadů. "Některé návrhy nebylo možné doporučit do hlasování, například kvůli kolizi s územním plánem, připravovaným koncepčním řešením území nebo příliš vysokým provozním nárokům. U dalších projektů pracovní skupina navrhla úpravu rozsahu nebo změnu lokality," uvedl Konečný.
Celková částka určená na participativní rozpočet je 1,5 milionu korun. Maximální podpora na jeden projekt činí 750.000 korun. O tom, které z postupujících návrhů se uskuteční, rozhodnou obyvatelé ve veřejném hlasování, které potrvá do poloviny června.
Lidé do Nápadů pro Opavu přihlásili například hřiště na pétanque v sadech Svobody, uzamykatelné cykloboxy u městských lázní nebo výstavbu ochranných clon u míst s kontejnery na odpad. "Do hlasování se letos dostaly projekty různého charakteru. Některé se zaměřují na sport a aktivní pohyb, další na zlepšení veřejného prostoru, větší pořádek ve městě, bezpečnější parkování kol, odpočinek v parcích nebo připomenutí místní historie," řekl mluvčí.
Dodal, že participativní rozpočet dává lidem možnost ovlivnit konkrétní zlepšení ve městě a jeho částech. "Nejde o velké investice za desítky milionů korun, ale o drobnější projekty, které mohou každodenní život zpříjemnit velmi viditelně," dodal. V předchozích letech takto v Opavě vznikl například taneční parket pod širým nebem, rozprašovače vodní mlhy, dvě hřiště nebo veřejné toalety v městských sadech.