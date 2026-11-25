Devět abonentních koncertů a jeden mimořádný bonus nabídne v příštím roce zájemcům o předplatné Opavské abonmá, které připravila Opavská kulturní organizace (OKO). V programu se představí čeští i zahraniční sólisté, komorní soubory a orchestry. Dramaturgie se zaměří také na tvorbu Ludwiga van Beethovena, od jehož úmrtí v roce 2027 uplyne 200 let. Abonentní sezonu zahájí 21. ledna mezzosopranistka Andrea Kalivodová s Moravským klavírním triem. ČTK to dnes řekla ředitelka Opavské kulturní organizace Eva Týlová.
"Úvodní koncert nabídne výběr operních árií a muzikálových melodií. V únoru se představí hobojista Jan Adamec s harfistkou Zbyňkou Šolcovou. Jejich program propojí barokní a předklasickou hudbu se skladbami Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka," řekla.
Březnový večer bude patřit krakovskému Airis String Quartetu, který uvede skladby polských autorů Krzysztofa Pendereckého a Karola Szymanowského. Ve druhé části koncertu se k souboru připojí členové Janáčkovy filharmonie Ostrava a společně zahrají Smyčcový oktet Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Dubnový koncert bude tradičně věnován pedagogům základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje.
"Beethovenovo výročí připomene také červnový finálový koncert 62. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec. Tři finalisté na něm vystoupí za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava s vybraným klavírním koncertem tohoto skladatele," uvedla Týlová. Bonusem pro abonenty bude poloviční sleva na vstupenku na koncert opavského rodáka, pianisty Lukáše Vondráčka, který 7. června zahájí soutěž Beethovenův Hradec.
"Podzimní část sezony zahájí 26. září projekt Beethoven Gala. Pražské komorní sólisty povede hornista a dirigent Radek Baborák, který se představí také jako sólista. Na koncertě vystoupí rovněž houslistka Martina Bačová. V říjnu se do Opavy vrátí houslistka Hana Kotková, tentokrát s česko-švýcarsko-italským Triem des Alpes. Listopadový program nabídne projekt My Home pianisty a skladatele Tomáše Kača, který propojuje klasickou hudbu s českou a romskou tradicí, jazzem a improvizací," řekla.
Závěrečný koncert podle Týlové 16. prosince obstará Escualo Quintet se zpěvačkou a herečkou Gabrielou Vermelhovou. Program bude věnován argentinskému skladateli Astoru Piazzollovi a jeho dílu Maria de Buenos Aires.