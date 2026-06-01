Opavské divadlo pomáhá studentům s přípravou k maturitě

Slezské divadlo Opava pomáhá studentům s přípravou na maturitu uváděním titulů, které jsou součástí povinné četby. V nyní končící sezoně to je například Maryša Aloise a Viléma Mrštíkových nebo Věc Makropulos Karla Čapka. V příští sezoně bude součástí projektu Slezské divadlo k maturitě inscenace Želary Věry Legátové, řekla dnes ČTK za divadlo Marcela Žaloudková.
"Cílem projektu je rozvíjet spolupráci se středními školami a nabídnout studentům nové možnosti, jak propojit školní výuku s autentickým uměleckým zážitkem. Projekt reaguje na potřebu obohatit výuku literatury, estetiky, hudby a dějin umění o živou zkušenost, která studentům pomůže lépe pochopit souvislosti a připravit se na maturitní zkoušku," vysvětlila.
Součástí projektu jsou nejen návštěvy vybraných inscenací, ale také dramaturgické úvody, besedy s tvůrci a možnost nahlédnout do zákulisí divadelní tvorby. V aktuální 220. sezoně jsou do projektu zařazeny činoherní inscenace Macbeth Williama Shakespeara, Kniha velkého Barda Lauren Gundersonové, Maryša a Věc Makropulos.
Spolupráce bude pokračovat i v dalších měsících. Studenty čeká návštěva inscenace Maryša a také možnost sledovat vznik činoherní novinky Želary, která se stane jedním z hlavních titulů nadcházející sezony opavského divadla. Studenti budou moci sledovat celý proces vzniku inscenace od prvních čtených zkoušek přes technické přípravy až po generálkové období. "Seznámí se tak nejen s prací herců a režiséra, ale také s činností dramaturgie, technického zázemí a dalších profesí, které se podílejí na vzniku divadelního představení," uvedla Žaloudková. Cílem je podle ní ukázat mladým lidem, že divadlo není pouze výsledný tvar na scéně, ale komplexní tvůrčí proces.
Podle vedení divadla má projekt studentům ukázat, že příprava na maturitu nemusí být založena pouze na memorování textů. Divadelní zážitek pomáhá látku lépe pochopit, zapamatovat si ji a interpretovat v širších kulturních a historických souvislostech.