Opavské koupaliště zahájí sezonu s opravenou technologií pro úpravu vody

Opavské koupaliště zahájí letošní letní sezonu s opravenou technologií pro úpravu vody. Za výměnu technologie město zaplatí víc než deset milionů korun. ČTK to řekl mluvčí města Roman Konečný. Budovu úpravny poškodily v září 2024 povodně. Vedle komplexní opravy technologické části ji proto čekají i dílčí stavební práce.
"Loni jsme stáli před velkým rozhodnutím, jestli koupaliště nechat zavřené, nebo riskovat, zda provizorně opravená technologie sezonu vydrží. Vsadili jsme na druhou možnost. Naši technici dokázali doslova nemožné. Koupaliště bylo loni otevřené, lidé byli spokojeni a vše fungovalo, jak mělo," uvedl Petr Mikeska, vedoucí Rekreačně hygienické služby Technických služeb Opava, pod které městské lázně i venkovní koupaliště spadají.
Dodal, že technici systém denně kontrolovali, aby ověřili, že funguje správně a nezkolabuje, než koupaliště na podzim uzavře sezonu.
Dodavatele oprav, které se nyní připravují, vybírala komise ve dvou kolech. Vítězná firma se zavázala práce provést za 10,5 milionu korun. "Staveniště převzala na konci března a hotovo by mělo být nejpozději 27. května," uvedl Konečný.
Budova Městského koupaliště z roku 1931 je památkově chráněná. V roce 2024 areál zasáhla ničivá povodňová vlna. Velká voda způsobila škody za desítky milionů. Řadu věcí už město opravilo. V areálu koupaliště byl loni v září metr vody a tuny bahna. Voda zničila přízemní patro, pláž i bazénové technologie.