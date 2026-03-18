Opavské stavební učiliště bude mít nové dílny za více než 100 milionů

Střední odborné učiliště stavební v Opavě by do konce roku 2028 mělo mít nové dílny a učebny pro praktické vyučování. Náklady na jejich vybudování budou více než 100 milionů korun a většinu pokryje evropská dotace. Přibližně pětina nákladů bude směřovat na pořízení nových strojů. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Projekt počítá s novostavbou i přístavbou původních dílen v Jánské ulici. "Jedná se o poměrně rozsáhlou investici. Celkové náklady projektu jsme vyčíslili na skoro 108 milionů, z EU bychom mohli získat 92 milionů korun. Stavební práce vyjdou na 82 milionů, přes 21 milionů využijeme na nákup strojového vybavení. Mezi dalšími náklady jsou interiéry, projektové dokumentace nebo třeba zajištění stavebního dozoru," řekl náměstek hejtmana pro investice a majetek Michal Kokošek (ANO).
Stavba by měla být hotová v březnu 2028 a následně se v dílnách bude instalovat vybavení, práce by měly skončit do prosince. "Nové dílny budou sloužit pro vzdělávání středoškoláků zejména v oborech Truhlář, Tesař, Klempíř a v maturitním oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Součástí projektu je i vybudování počítačové učebny, která bude sloužit k výuce programování CNC strojů. Toto nové digitální zázemí bude dostupné všem žákům bez ohledu na obor," řekl náměstek hejtmana pro školství a sport Jan Veřmiřovský (ANO).
Kromě evropských peněz investuje Moravskoslezský kraj do školství finance i ze svého rozpočtu. Letos má připraveno na rekonstrukce a opravy budov či novou výstavbu ve školství 1,196 miliardy korun. Loni to bylo přes 900 milionů korun.