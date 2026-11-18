Hudebníci Petr Kolář, Michal Hrůza, Lenny, Jaroslav Uhlíř s kapelou nebo skupiny Fleret, Turbo a Abraxas vystoupí na letošních vánočních trzích v Opavě. Trhy na Horním a Dolním náměstí začnou 20. listopadu a potrvají do 23. prosince. Kulturní program nabídne také koncerty místních kapel, pěveckých sborů a vystoupení pro děti. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný.
"Vystoupí také Lucie Třešňáková, která zazpívá písně Ivety Bartošové, Petr Kolář či skupiny Švihadlo, Fleret, Argema, Kofe-in. Zpívat bude také Honza Kalousek s kapelou či Yvetta Blanarovičová," uvedl. Dodal, že rozsvěcení vánočního stromu se chystá na 29. listopadu. Součástí programu v tento den bude i světelná show, Nebeský karneval se vzdušnou akrobacií a koncert kapely Queenmanie.
Letos se v Opavě promění také vánoční výzdoba. Horní náměstí se sjednotí do teple bílé barvy, vnímané jako zlatá či žlutá. V tomto odstínu se rozzáří Hláska, světelná koule, Slezské divadlo i stromy před radnicí. "Chtěli jsme, aby vánoční výzdoba působila jednotněji a zároveň nabídla lidem i něco nového. Proto letos nejen měníme nasvícení Horního náměstí, ale přidáváme také několik tematických míst v různých částech města. Každé z nich bude trochu jiné a některé zároveň připomenou historii Opavy," doplnila vedoucí kanceláře primátora Jana Foltysová.
Tematické instalace přibudou také mimo Horní náměstí. Sady U Muzea budou ve stylu zámeckého parku a připomenou historii lichtenštejnského zámku, u Knihovny Petra Bezruče vznikne adventní věnec, před bývalým obchodním domem Breda se objeví tramvaj odkazující na historii opavské tramvajové dopravy a sady Svobody se promění ve vánoční lesopark se zvířátky. Po několika letech se vrátí i obnovené vánoční motivy na sloupy veřejného osvětlení v Těšínské, Ratibořské a Olomoucké ulici.