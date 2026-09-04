Na Opavsku našli nebezpečnou Váňušu. Raritní raketa obsahuje téměř 30 kilo trhaviny

„Při výkopových pracech v katastru obce Malé Hoštice na Opavsku byla nalezena neřízená sovětská raketa s označením M-31 ‚Váňuša‘ z období 2. světové války o ráži 300mm. Hmotnost laborované trhaviny 29 kg. Účelem rakety bylo zejména ničení plošných a opevněných cílů,“ uvedli policisté na síti X.
Raketa má dostřel přibližně 2,8 kilometru. Policisté raritní a nebezpečnou munici bezpečně převezli na vhodné místo, kde ji čeká likvidace řízeným výbuchem.
„Evakuace nebyla nařízena a nikdo nebyl zraněný,“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková.
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Na Bruntálsku, Opavsku a Ostravsku jsou podobné nálezy nevybuchlé munice časté. Především okolím Opavy, částí Hlučínska a Ostravska postupovali na jaře 1945 vojáci Rudé armády a jednotek 1. čs. armádního sboru. Ostravsko-opavská operace byla jednou z nejvýznamnějších vojenských bitev druhé světové války na území někdejšího Československa. Pozůstatky po bojích se nacházejí dodnes.
Letos v březnu například v sousedních Velkých Hošticích pyrotechnici zlikvidovali leteckou pumu z 2. světové války. Policie společně s hasiči evakuovala 320 lidí z okolních domů a také žáky nedaleké základní školy. Všichni se kolem poledne mohli vrátit. Pumu našli dělníci při provádění výkopových prací okolo 09:00.
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Při výbuchu staré válečné munice v Ostravě zemřel člověk, další je zraněný
Výbuch staré munice zabil například v roce 2022 v ostravské části Hulváky devětačtyřicetiletého muže. Další utrpěl zranění. Munice explodovala při výkopových pracích během opravy bytového domu. Podle policie si muž leteckou pumu spletl s kanalizací a chtěl ji rozřezat.
V roce 2021 zase policie uzavřela značnou část ostravského obvodu Plesná. Evakuovala tamní obyvatele, protože se tam našla nevybuchlá letecká puma z 2. světové války. Evakuace se týkala velké části obyvatel obvodu, ve kterém žije přibližně 1300 lidí.