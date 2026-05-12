Opavský magistrát vyhrál soud o další část chátrající Slezanky

Autor: ČTK
  13:44aktualizováno  13:44
Opavský magistrát vyhrál soud o další část chátrajícího bývalého obchodního domu Slezanka, kterou vlastní s pražskou společností Avia Park V. Krajský soud v Ostravě potvrdil rozhodnutí okresního soudu, podle kterého má spoluvlastník prodat svůj podíl městu za cenu, kterou určil znalecký posudek. Ten nemovitost ocenil bezmála na pět milionů korun. Firma požadovala o osm milionů vyšší částku. ČTK informaci o rozhodnutí potvrdil mluvčí krajského soudu Igor Krajdl. Mluvčí města Roman Konečný ČTK řekl, že radnice už sumu zaplatila. Město tak může připravovat další etapu demolice.

"Krajský soud potvrdil rozhodnutí okresního soudu. Rozhodnutí už je pravomocné. Je možné si proti němu podat dovolání, což je mimořádný opravný prostředek," uvedl Krajdl s tím, že lhůta na podání dovolání je dva měsíce od doby doručení rozhodnutí. Soud řešil zrušení a následné vypořádání podílového spoluvlastnictví města a Avia Park V. Společnost Avia Park V spadá pod realitní a investiční skupinu Odien Group. Podle její mluvčí Hany Hejskové skupina v tuto chvíli zvažuje další postup.

Rozhodnutí se týká části Slezanky navazující na již zbouraný objekt. "Soud potvrdil, že nemovitost připadne městu, a to za 4,9 milionu korun. Původní požadavek společnosti přitom činil 13 milionů korun, což město odmítlo. Soudem stanovená cena odpovídá znaleckému posudku," uvedl Konečný. Hlavní roli při rozhodování soudů podle něj sehrál fakt, že město je většinovým spoluvlastníkem Slezanky a současně vlastní pozemky, na kterých stavba stojí.

"Soud přihlédl také k tomu, že jde o nemovitosti v samotném centru Opavy, jejichž další využití má význam pro budoucí rozvoj města. Rozhodnutí odstraňuje jednu z hlavních majetkových překážek, která bránila pokračování prací," řekl s tím, že město nyní připravuje další kroky tak, aby navazující etapa demolice mohla začít v září.

Aktuálně se také pracuje na zadání urbanisticko-architektonické soutěže, která určí budoucí podobu území Slezanky, podzemního parkoviště, technické a dopravní infrastruktury i veřejných staveb. Řešit bude například multifunkční sál, začlenění budovy Rybí trh 4 a historické měnírny, zeleň a veřejný prostor. Nastaví se také pravidla pro soukromé investory, kteří budou stavět bytové domy. Ty mají mít v přízemí vždy obchodní prostory a nad nimi maximálně tři podlaží a jedno ustupující, z nichž nejméně polovina podlahových ploch bude určena k bydlení. Výšková regulace vychází již z předběžného stanoviska památkové péče.

"Toto území bylo vždy zastavěno měšťanskými domy v pestré vlastnické struktuře. Při povolení demolice Slezanky stanovili památkáři podmínku, že oblast bude znovu zastavěna, optimálně s původní uliční sítí. Bude se ale jednat o mix bydlení, obchodů a služeb, veřejného prostoru se zelení, podzemního parkování a kulturně-společenských aktivit, který bude respektovat bohatou historii této lokality," řekl hlavní architekt města Petr Stanjura.

Panelová budova vznikla na místě právovárečných domů ze 17. století. Blok, který měl sídlištní podobu, navazoval na historickou zástavbu centra a sousedil s gotickým chrámem. Budova byla pro magistrát dlouhodobě problémová. Město většinový podíl odkoupilo v roce 2008 za 270 milionů korun. Od té doby řešilo možné využití objektu. V roce 2021 zastupitelé schválili demolici vykoupené části. Ta skončila v dubnu.

Po odstranění nadzemních částí následuje archeologický průzkum v těsném okolí Slezanky, kterou má nahradit multifunkční kulturní sál s kapacitou přibližně 800 až 1000 lidí určený pro plesy, taneční, koncerty, kongresy i další společenské akce. V centru města dlouhodobě chybí reprezentativní prostor tohoto typu. Projekt počítá i s podzemním parkovištěm s kapacitou přibližně 250 míst. V místě by mohl být hotel i bytové domy. Kromě sálu a podzemního parkoviště by domy měli stavět soukromí investoři.

