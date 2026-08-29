Opavský zimní stadion se po více než třech letech rekonstrukce otevře

Opavský zimní stadion se po více než třech letech rozsáhlé rekonstrukce otevře veřejnosti. Jako první se na něm odehraje 25. září hokejové utkání HC Slezan Opava proti HC Bobři Valašské Meziříčí. O zahajovacím víkendu budou připraveny také komentované prohlídky nové arény, veřejné bruslení, diskotéka na ledě, curling a křest knihy o historii stadionu. ČTK to řekl mluvčí města Roman Konečný.
Rekonstrukce začala v květnu 2023 a město dokončenou stavbu převzalo letos v červnu. Zachována zůstala původní ocelová konstrukce a zastřešení, stadion však dostal nové tribuny, technologie a zázemí. "Vznikly nové šatny, tréninkové prostory, tělocvična, posilovna a provozní zázemí," řekl mluvčí. Součástí areálu je také restaurace s venkovním posezením. Nové tribuny nabídnou přibližně 2000 míst a stadion je bezbariérový.
"Chtěli jsme, aby zimní stadion zůstal tam, kam historicky patří, a současně aby Opava dostala halu odpovídající dnešním nárokům sportovců i diváků. Když dnes člověk vejde dovnitř, pořád pozná starý opavský zimák, ale všechno ostatní je nové," uvedl primátor Tomáš Navrátil (ANO).
Stavbu komplikovaly dodatečně odhalené konstrukce a technická řešení, která nebyla zachycena v původní dokumentaci. V září 2024 navíc rozestavěný areál zasáhla povodeň, jejíž následky si vyžádaly další práce, a ovlivnily termín dokončení. Náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 442 milionů korun bez DPH. Národní sportovní agentura a Moravskoslezský kraj přispěly shodně 40 miliony korun.
Pro HC Slezan Opava znamená dokončení rekonstrukce návrat na domácí stadion po několika sezonách v náhradních podmínkách. "Na tuto chvíli čekalo několik generací opavských hokejistů a fanoušků. Teď už je na nás, abychom stadion naplnili sportem, fanoušky a především dětmi," uvedl jednatel klubu a opavský zastupitel Dalibor Bárta.
Zimní stadion v Opavě z roku 1953 byl zchátralý a už technicky nevyhovoval potřebám sportovců. Budoucnost stadionu radnice řešila několik let. Vedení města volilo mezi rekonstrukcí a stavbou nové budovy. Nakonec se zastupitelé rozhodli pro rozsáhlou opravu, která zachová některé historicky cenné architektonické prvky v interiéru stadionu. Architekti očistili prostor haly od doplněných vestaveb a nechali vyniknout původní ocelové konstrukci haly.
Stadion stojí na místě dřívějšího stadionu postaveného v roce 1858, po Vídni a Budapešti byl třetí největší v Evropě.