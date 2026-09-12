Opavští kandidáti chválí obnovu po povodních, rozcházejí se v prevenci

Opavští kandidáti na primátora se před říjnovými komunálními volbami shodují na potřebě dalšího rozvoje města, liší se ale v prioritách, financování investic i představách o povolební spolupráci. Rozdílně hodnotí také připravenost Opavy na další povodně. Shodují se ale na tom, že s následky se městu podařilo vyrovnat dobře. Vyplývá to ze zjištění ČTK, které lídři odpověděli na tři otázky:
Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
Tomáš Navrátil (ANO)
Za hlavní úkol považuji dokončit rozpracované strategické projekty a dál rozvíjet město. Prioritou je dostupné bydlení, Breda, lokalita Slezanky, nové aquacentrum, doprava a parkování i služby pro seniory. To vše musí stát na zdravých financích. Chceme maximálně využívat dotace a další externí zdroje a pokračovat v odpovědném hospodaření. Rozumnému úvěru na významnou dlouhodobou investici se nebráním, pokud bude ekonomicky smysluplný a město jej bezpečně zvládne splácet.
René Černohorský (Žijeme Opavou!)
Chceme především dokončit to, co už je městem a magistrátem rozpracováno. Mezi hlavní priority patří výstavba sociálního bydlení a udržitelný rozvoj města. Nechceme Opavu zatěžovat dalšími dluhy a musíme vycházet z jejích reálných možností. Víme, že město už má velké výdaje spojené s oživením Bredy, Slezankou, rekonstrukcí zimního stadionu i likvidací následků povodně. Proto chceme být při nakládání s veřejnými financemi maximálně zodpovědní.
Lucie Pobořilová (KDU-ČSL)
Naší hlavní prioritou je budování odolné Opavy, která dokáže chránit obyvatele a majetek před stále častějšími výkyvy počasí a extrémy. Chceme investovat do chytrých a preventivních řešení, která nebudou zbytečnou zátěží pro rozpočet. Cestou je maximální využití dotačních titulů a efektivní nakládání s existujícími zdroji, nikoliv neodpovědné zadlužování budoucích generací.
Dominik Janků (ODS + Nezávislí)
Hlavním úkolem je dát Opavu do pořádku. Chceme nové parkovací domy zejména v Kateřinkách, Kylešovicích a lokalitě Haškova, optimalizovat modré zóny, posílit protipovodňovou ochranu a vytvořit lepší podmínky pro firmy a investice. Peníze chceme získat efektivnějším řízením, úsporami, společnými nákupy a lepším využíváním dotací. Úvěr připouštíme jen u mimořádné strategické investice s jasným přínosem a bezpečným splácením.
Vojtěch Šimetka (Vize pro Opavu)
Chci Opavě vrátit dlouhodobý plán. Město dnes podle mě jede od projektu k projektu, aniž by předem dostatečně řešilo jejich náklady a budoucí provoz. U každé investice proto chceme znát nejen pořizovací cenu, ale i provozní náklady a po roce vyhodnotit výsledek. Začít chceme u výdajů města. Úvěr připouštíme jen na investici, která má jasný smysl a dokáže se ekonomicky vrátit.
Petr Czudek (OK / Změna pro Opavu)
Za hlavní úkol považuji nastavit městu jasný dlouhodobý směr a začít zodpovědně hospodařit. Nechceme řešit Opavu jednotlivými projekty, ale mít plán na příštích deset, 20 i 50 let. Z něj mají vycházet investice a priority. U velkých projektů chceme předem vědět jejich cenu i způsob provozu. Chceme využívat evropské a státní dotace i spolupracovat se soukromými investory. Zadlužení není tabu, ale jen u smysluplných investic, které město zvládne splácet.
Stanislav Pešat (SPD a Nezávislí)
Hlavním úkolem je podle nás bezpečnost, především ochrana před povodněmi. Opava se podle mě rozvíjí dobře a hospodaření města je slušné. Zadlužování není nutné, výjimkou mohou být velké projekty, například bydlení nebo aquapark, které zvýší kvalitu života. Takové investice je ale potřeba připravovat dlouhodobě a zajistit jejich vícezdrojové financování. Chceme nabídnout své zkušenosti, nejdříve naslouchat potřebám obyvatel a potom jednat.
Miroslav Kořistka (Občané městských částí Opavy)
Chci pokračovat v rozpracovaných strategických projektech města, například ve výstavbě nového bydlení, rekonstrukci bývalého obchodního domu Breda a hledání nových možností parkování. Do určité míry jsem ochoten město kvůli investicím zadlužit, protože pokud zlepšíme možnosti nového bydlení, Opavě se to podle mě několikanásobně vrátí. Důležité je pokračovat v projektech, které mají dlouhodobý přínos pro město a jeho obyvatele.
Daniel Volný (Zelená pro Opavu)
Za hlavní úkol považuji adaptaci na klimatickou změnu. Jde o řadu menších opatření, která nejsou efektní, ale jsou nutná pro život ve městě za 20 či 30 let. Chceme chránit stávající stromy, vysazovat další zeleň, lépe hospodařit s vodou, přizpůsobit kosení suššímu počasí a budovat stínicí a osvěžovací prvky. Pokračovat má také zateplování budov, fotovoltaika a komunitní energetika. Většinu lze zvládnout v běžném rozpočtu.
S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
Tomáš Navrátil (ANO)
O příštím vedení města rozhodnou především voliči. Současná koalice podle mě funguje velmi dobře, proto bych v této spolupráci rád pokračoval. Zároveň se nebráním ani širší koalici a zapojení dalších partnerů. Rozhodující pro nás bude programová shoda, vzájemná důvěra a ochota skutečně pracovat pro Opavu a její rozvoj. Pokud bude možné vytvořit stabilní vedení města s širším zastoupením a společnou představou o jeho směřování, považuji to za správnou cestu.
René Černohorský (Žijeme Opavou!)
Před volbami i po nich chceme spolupracovat se všemi subjekty, u kterých bude shoda na řádném a zodpovědném řízení města. Důležitý pro nás bude průnik názorů, myšlenek a postojů nejen ve volebních programech, ale také v každodenním fungování města. Nechceme spolupráci podmiňovat předem daným rozdělením funkcí. Rozhodující pro nás bude především schopnost společně město řádně spravovat a prosazovat řešení, která budou pro Opavu přínosná.
Lucie Pobořilová (KDU-ČSL)
Koaliční potenciál se podle mě vždy odvíjí od průniku volebních programů a vzájemné důvěry. Mohu ale garantovat, že nebudeme usilovat o teplá místa za cenu kompromisů s naším svědomím. Chceme spolupracovat s každým, komu jde o poctivý rozvoj Opavy, nikoli o vlastní zájmy. Důležití pro nás budou slušní, odborně zdatní a pracovití lidé a partner, se kterým budeme mít dostatečnou programovou shodu a vzájemnou důvěru.
Dominik Janků (ODS + Nezávislí)
Jsme připraveni jednat se všemi demokratickými subjekty, které podpoří podstatnou část našeho programu. Rozhodovat budou konkrétní lidé, programová shoda a způsob řízení města. Nebudeme ale součástí koalice, která by znamenala pokračování současných poměrů pod vedením Tomáše Navrátila. Vylučujeme také spolupráci s extremisty. Chceme vytvořit vedení města, které bude schopné prosazovat konkrétní změny a bude odpovědné vůči obyvatelům Opavy.
Vojtěch Šimetka (Vize pro Opavu)
Rozhodující je pro nás slušnost, demokratičnost a otevřenost. Nejblíž máme k OK Změně pro Opavu, představit si umíme také spolupráci s ODS, KDU-ČSL, Zelenými a Občany městských částí Opavy. Do koalice nepůjdeme s SPD ani se Žijeme Opavou!, které kandiduje s KSČM, a nebudeme se opírat o jejich hlasy. Nepočítáme ani s ANO, které město v posledních letech vedlo a s jehož řadou kroků zásadně nesouhlasíme.
Petr Czudek (OK / Změna pro Opavu)
Po volbách jsme připraveni jednat s každým, s kým najdeme shodu v důležitých věcech pro Opavu. Zároveň ale potřebujeme lidem, se kterými budeme spolupracovat, věřit a vědět, že jejich slovo platí. S některými lidmi ze současného vedení města tuto důvěru bohužel nemám. Nechceme před volbami uzavírat zákulisní dohody o budoucím vedení. Rozhodnout mají nejdříve voliči. Vedle počtu mandátů proto bude důležitá důvěra, slušnost a schopnost dodržet dohody.
Stanislav Pešat (SPD a Nezávislí)
V naší kandidátce převažují nezávislí kandidáti a osobně nemám problém jednat téměř s nikým. V komunální politice jde především o městské záležitosti a jednotlivé strany mají své priority, které chtějí prosadit, pokud dostanou prostor. Jsem proto připraven si sednout s každým a jednat. O případné spolupráci by podle mě měly rozhodovat především konkrétní potřeby města a možnost najít společnou cestu k jejich řešení.
Miroslav Kořistka (Občané městských částí Opavy)
Současná koalice podle mě funguje velmi dobře a rozhodně bych se nebránil jejímu pokračování i po volbách. Za důležité považuji především to, aby případná spolupráce umožnila pokračovat v rozpracovaných projektech a dál rozvíjet město. O konkrétní podobě povolební spolupráce samozřejmě rozhodnou výsledky voleb a jednání jednotlivých stran a uskupení.
Daniel Volný (Zelená pro Opavu)
Povolební koalice se mají podle mě tvořit až na základě výsledků voleb, které mají v rukou voliči. Čím více mandátů získáme, tím větší prostor budeme mít pro výběr partnerů. Zásadní je pro nás co největší programová shoda a možnost prosadit naše priority. Principiálně pro nás není možná spolupráce s extrémistickými stranami. Důležité tedy bude nejen to, kdo získá mandáty, ale také zda se s potenciálními partnery dokážeme shodnout na programu.
Vypořádalo se město dostatečně s následky povodní z roku 2024? Co se povedlo, co vnímáte jako nedostatek? Přijalo město dostatečná opatření, která by následky pro příště eliminovala?
Tomáš Navrátil (ANO)
Myslím, že město zvládlo obnovu po povodni velmi dobře. Naprostá většina škod na městském majetku je už odstraněna, což vzhledem k rozsahu katastrofy považuji za velký kus práce. Pomalejší je obnova státního majetku, zejména železniční trati a mostu mezi Opavou a Malými Hošticemi. Povodeň zároveň ukázala, že Opava se sama před velkou vodou neochrání. Je proto nutné urychlit Nové Heřminovy, suchou nádrž Stěbořice a další opatření na řece Opavě a jejích přítocích.
René Černohorský (Žijeme Opavou!)
Tehdejší i současné vedení města a pracovníci magistrátu se podle nás s následky povodně vyrovnali velmi dobře, a to za pomoci státu, samosprávy, spolků i občanů. V krátké době se podařilo obnovit poškozený městský majetek a objekty, například školy. Mrzí nás ale nenaplněné státní přísliby peněz na obnovu a pomalejší postup některých institucí. Jde například o ŘSD, železniční infrastrukturu, Povodí Odry či protipovodňová opatření navazující na přehradu Nové Heřminovy. Na jejich dokončení chceme dál tlačit.
Lucie Pobořilová (KDU-ČSL)
Město i občané odvedli při odstraňování škod obrovský kus práce a většina zasažených míst je dnes opravena. Za zásadní nedostatek ale považuji systémovou prevenci a budoucí plánování. Příkladem je podle mě nákladná stavba zimního stadionu v blízkosti řeky, která představuje do budoucna zbytečné riziko. Město musí investovat s ohledem na mapy povodňových rizik a nepřipravovat projekty v místech, kde je může další povodeň zmařit. Prevence musí být součástí každého dalšího rozhodování.
Dominik Janků (ODS + Nezávislí)
Následky povodně se podařilo odstranit a velké poděkování patří hasičům, pracovníkům města, dobrovolníkům i obyvatelům. V prevenci a systematické ochraně Opavy před další velkou vodou se ale město podle nás téměř neposunulo. Nelze jen čekat na dokončení přehrady Nové Heřminovy. Chceme pravidelnou pasportizaci a čištění vpustí, lokální záchytná opatření v Kateřinkách, mobilní i liniové protipovodňové zábrany a jasný plán jejich nasazení. Nestačí napravovat škody, musíme omezit jejich vznik.
Vojtěch Šimetka (Vize pro Opavu)
Opravilo se, co bylo třeba, a poděkování patří magistrátu, technickým službám, hasičům, vojákům, dobrovolníkům i firmám. Slabinou ale zůstává prevence. Varovné SMS chodily pozdě, vypadl signál a krizový štáb neměl záložní spojení. Radnice sice pořídila satelitní telefon, ale jasný plán nápravy jsme nezaznamenali. Nové Heřminovy jsou nutné, samy ale problém nevyřeší. Opava musí být zapojena do studie povodí a mít vlastní systém varování, pravidelná cvičení a evakuační plány.
Petr Czudek (OK / Změna pro Opavu)
Samotnou krizovou situaci město podle mě zvládlo, před povodní ale připravenost tak dobrá nebyla. Varování přicházela několik dní dopředu, přesto se některé věci řešily až na poslední chvíli. Informace se navíc často šířily přes sociální sítě vedení města, což nemusí zasáhnout všechny obyvatele. Krizová komunikace má být rychlá, dostupná a oddělená od politické prezentace. Po povodni se mluvilo o dalších opatřeních, ale některá stále zůstávají jen ve fázi příprav. Potřebujeme jasný plán a odpovědnost.
Stanislav Pešat (SPD a Nezávislí)
Město se podle mě s touto katastrofou vypořádalo velmi dobře. Nasazení krizového týmu bylo obdivuhodné a podařilo se zvládnout následky povodně. Zároveň přicházíme s návrhem velmi rychlého opatření proti možným dalším povodním, které by mělo být efektivní a bezpečné pro nejvíce zatížené lokality. Považuji za důležité, aby se město na další podobnou situaci připravovalo prakticky a aby opatření dokázala co nejvíce ochránit obyvatele a jejich majetek.
Miroslav Kořistka (Občané městských částí Opavy)
Pod vodou skončila skoro třetina města včetně Vávrovic, Držkovic a Palhance. Přesto dnes jen stěží poznáte, jaká katastrofa nás před dvěma lety potkala. Udělal se obrovský kus práce a všichni, kdo se na obnově podíleli, si zaslouží velké uznání. Protipovodňová opatření do budoucna ale podle mě nejsou především rolí města, ale státu. Věřím proto, že stát splní své sliby a soubor opatření na řece Opavě skutečně zrealizuje.
Daniel Volný (Zelená pro Opavu)
Většinu škod se už podařilo odstranit a opravit, ovšem možnosti města v oblasti protipovodňové ochrany jsou omezené. Je to především úkol státu a město mu může pomáhat. Nespoléhejme ale na to, že problém vyřeší jedna přehrada. Potřebujeme také ozdravit krajinu, aby dokázala zadržet více vody. Město by mělo jít příkladem a dál nestavět v záplavových oblastech. Z tohoto pohledu je podle mě problematická například vize aquaparku v lokalitě, která je pravidelně zaplavována.