Zchátralá chlouba Opavy míří k záchraně. Podívejte se dovnitř před začátkem oprav

Žaneta Motlová
  15:42aktualizováno  15:42
Po desetiletích chátrání začíná záchrana opavského Blücherova paláce. Kdysi výstavní barokní památka je v havarijním stavu, kriticky na tom jsou střecha, fasáda, sklepy i statika budovy. Celkové náklady na opravy se odhadují na tři čtvrtě miliardy korun. Na současnou první etapu se podařilo získat padesát milionů.

Součástí prací bude obnova rozvodů, střecha, kanalizace a izolace objektu. „Stavba je předána. Záleží na počasí, předpokládáme dva týdny příprav a pak začnou práce,“ uvedl David Váhala, mluvčí Slezského zemského muzea, jehož objektem Blücherův palác je.

První etapa by měla stabilizovat havarijní stav paláce. „Navázat by měly další etapy obnovy – stavební část a interiéry, zatím ale neumíme odhadnout kdy,“ dodal Váhala.

Historik a tiskový mluvčí Slezského zemského muzea v Opavě David Váhala v barokním skvostu Blücherův palác, který se začne opravovat. (26. ledna 2026)
Historik a tiskový mluvčí Slezského zemského muzea v Opavě David Váhala v barokním skvostu Blücherův palác, který se začne opravovat. (26. ledna 2026)
Zchátralý a památkově velmi cenný Blücherův palác v Opavě se začne opravovat. (26. ledna 2026)
Zchátralý a památkově velmi cenný Blücherův palác v Opavě se začne opravovat. (26. ledna 2026)
Zchátralý a památkově velmi cenný Blücherův palác v Opavě se začne opravovat. (26. ledna 2026)
15 fotografií

Velmi špatně je na tom fasáda, problémem je vzlínající vlhkost ve sklepích i kritický stav střechy městského paláce. „Nejvíce nás trápí střecha a splašková kanalizace. Poslední větší rekonstrukce se v paláci uskutečnila v roce 1929 a sto let je pro kanalizaci opravdu mnoho,“ konstatovala ředitelka Slezského zemského muzea Jana Horáková.

Celkovou obnovu palác za sebou nemá žádnou.

První etapa rekonstrukce začne střechou, stavbaři ji obnoví včetně mansardového patra. „Teď řešíme přípravné práce. Pak postavíme lešení a začneme postupně otevírat prostor střechy. Nejprve demontáže, pak obnova krovů a dalších částí, následovat bude položení krytiny,“ popsal Ondřej Hurta, jednatel vsetínské firmy H & B delta, jež je zhotovitele akce.

Teprve potom přijde na řadu kanalizace a izolace objektu. Těmto pracím bude předcházet rozsáhlý archeologický průzkum. „Předpokládáme řadu nálezů, první objekt na tomto místě stál už v roce 1400,“ poznamenala ředitelka muzea Horáková.

Zvířecí preparáty i letité herbáře

První etapu obnovy platí ministerstvo kultury. „Jsem velmi rád, že se na záchraně paláce, který je jedním z mála svého druhu, začíná pracovat,“ uvedl Jan Holovský, ředitel odboru muzeí a galerií ministerstva.

Dodal, že ministerstvo výhledově počítá i s dalšími etapami, ale nelze jejich financování předem slíbit. „Zatím je schválené financování této první etapy. Ministerstvo kultury má ve správě stovky památkově chráněných objektů. Záleží to na státním rozpočtu, který momentálně není, máme rozpočtové provizorium.“

Muzeum už pracuje na druhé etapě, která má za úkol celý objekt stabilizovat.

Slezské zemské muzeum má v budově depozitář a jednotlivé sbírkové předměty postupně transportuje jinam. Nacházejí se tam ještě statisíce exponátů přírodovědných sbírek. Například dvě stě let staré herbáře, ale také bezpočet zvířecích preparátů.

Už před lety se řešila střecha i statika

Palác je v havarijním stavu už řadu let, nikdy totiž neprošel celkovou rekonstrukci. V roce 2009 muzeum nechalo provizorně opravit střechu budovy, protože krytina padala na kolemjdoucí. V roce 2015 byla muzejní pracoviště v budově uzavřena a zaměstnanci se přestěhovali, statik nedoporučil, aby se tam dál pravidelně pohybovali.

Začalo také postupné vystěhovávání exponátů muzejních sbírek. Pomalu a obezřetně, aby rychlé odlehčení nepřitížilo narušené statice. A řada předmětů zde zůstala dosud. Provizorně zakrytý kvůli padající omítce zůstává vchod paláce a balkon nad ním.

Monumentální barokní palác je pozůstatkem zástavby z dob gotiky a současnou podobu získal v roce 1737. Byl vyhlášeným společenským centrem slezské metropole a v roce 1820 hrál velkou roli během Opavského kongresu Svaté aliance, když tam byl ubytován ruský car Alexandr I. Do vlastnictví Blücherů, jejichž jméno nese, se dostal v roce 1832.

Blücherův palác stojí v centru Opavy, u křižovatky ulic Hrnčířská a Masarykova třída.

Blücherův palác stojí v centru Opavy, u křižovatky ulic Hrnčířská a Masarykova třída.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Úřad v Chřibské zůstává zavřený, v nemocnici zbývá jeden zraněný při střelbě

ilustrační snímek

Na městském úřadu v Chřibské na Děčínsku pokračuje odstraňování následků tragické střelby z minulého týdne, uvedli dnes na webu zástupci úřadu. Pracovníci...

26. ledna 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Zlín plánuje, kdy opraví dva podchody. Práce mohou značně komplikovat dopravu

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)

Zlínská radnice opraví dva podchody pod třídou Tomáše Bati: jeden u náměstí Práce, druhý pod čtvrtí Letná. Práce mohou značně zkomplikovat dopravu, termíny ale ještě nejsou jasné.

26. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Proč se v roce 2026 vracíme do roku 2016? Nostalgie zaplavila sociální sítě

Trend 2016 - 2026 zamával sociálním sítěmi, ale také společností. Generace Z...

Generace Z v posledních týdnech zaplavila sociální sítě návratem do minulosti. Na TikToku, Instagramu i Spotify se znovu objevují staré hity, filtry s růžovým nádechem a vzpomínky na dobu, kdy...

26. ledna 2026  15:30,  aktualizováno  16:01

Zoo Praha povede Poliaková. Předvedla brilantní výkon ve výběrovém řízení, říká náměstkyně

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha se stane Lenka Poliaková. Její jmenování doporučila výběrová komise a následně ho schválila rada hlavního města. Poliaková v pražské zoologické zahradě už v minulosti...

26. ledna 2026  12:14,  aktualizováno  15:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pro oběť střelby v Chřibské chce hejtman medaili, starosta je stále v nemocnici

Auto poškozené střelbou před obecním úřadem v Chřibské na Děčínsku (19. ledna...

Jeden ze tří policistů zraněných před týdnem při zásahu během střelby na úřadě v Chřibské na Děčínsku zůstává v pracovní neschopnosti. Dva zranění policisté se již vrátili do služby. Domů dnes lékaři...

26. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:46

Epidemie chřipky v Královéhradeckém kraji pokračuje, přibylo případů i úmrtí

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji pokračuje epidemie akutních respiračních infekcí a chřipky. Hygienici v uplynulém týdnu zaznamenali 1280 nemocných v přepočtu na...

26. ledna 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

Ústí za 50 milionů Kč opraví silnici v Žukovově ulici, místní na to roky čekají

ilustrační snímek

Po mnoha letech se obyvatelé ústecké čtvrti Střekov dočkají opravy povrchu vozovky v Žukovově ulici. Výmoly a výtluky spíše připomínají tankodrom. V minulosti...

26. ledna 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

Žďárská IT NeŠkola bude v únoru přijímat další studenty, v provozu je od loňska

ilustrační snímek

IT NeŠkola ve Žďáru nad Sázavou bude v únoru přijímat dalších pět studentů. Spolek nabízející neformální pomaturitní vzdělávání jich má zatím osm. V provozu je...

26. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  14:09

Nemocnice v Třebíči bude mít nový urgent. I s místností pro opilce a narkomany

Urgentní příjem nemocnice v Třebíči. Budovu čeká přestavba za asi 20 milionů...

Kraj Vysočina připravuje investici téměř 20 milionů korun do stavebních úprav urgentního příjmu Nemocnice Třebíč. Reaguje tak na dlouhodobě nevyhovující kapacitu pracoviště, kam záchranná služba...

26. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Zchátralá chlouba Opavy míří k záchraně. Podívejte se dovnitř před začátkem oprav

Zchátralý a památkově velmi cenný Blücherův palác v Opavě se začne opravovat....

Po desetiletích chátrání začíná záchrana opavského Blücherova paláce. Kdysi výstavní barokní památka je v havarijním stavu, kriticky na tom jsou střecha, fasáda, sklepy i statika budovy. Celkové...

26. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rytířská ulice

Rytířská ulice

Staré Město opět obsadili filmaři.

vydáno 26. ledna 2026  15:36

EXTERNÍ E-MAIL
Ptaci krmitka lze doplnit i dalsimi prostredky pro jejich zimni prikrmovani.
Dagmar Kristanova.

vydáno 26. ledna 2026  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.