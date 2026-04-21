Oprava krnovské sokolovny končí, slavnostní otevření se chystá na léto

Rekonstrukce sokolovny v Krnově na Bruntálsku se chylí ke konci. Dokončení oprav v hodnotě okolo 90 milionů korun je v plánu v červnu, otevření pro sportovce na konci letních prázdnin. Památkově chráněná budova, kterou v první polovině 30. let minulého století navrhl krnovský rodák, vídeňský architekt Leopold Bauer, má už novou střechu, okna i fasádu. Práce nyní pokračují na venkovních terasách a v interiéru. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová.
"V současné době pracovníci provádí pokládku a opravy teracových podlah a soklů. Ve velké tělocvičně pokračují v obkládání stěn akustickými panely, osazují kotevní prvky na hrazdy, šplhadla a další prvky. Jakmile bude hotové obložení, přijde na řadu podlaha, která bude dřevěná, pak se musí osadit ještě dveře do tělocvičny," uvedl Pavel Andrle z odboru investic krnovské radnice.
V dalších týdnech stavbaře ještě čeká například položení dřevěné podlahy v malé tělocvičně, kompletace hygienických zařízení a kuchyní. Ve velké tělocvičně budou nainstalovány ochranné sítě před okna. Po dokončení stavebních prací nastoupí firma, která dodá vnitřní vybavení, jako stoly, židle, skříňky do šaten a podobně.
Práce zkomplikovaly předloňské povodně i nedostatečná statika budovy. Proto se také protáhly a prodražily. Původně měla oprava skončit už loni. První odhady nákladů přesahovaly 51 milionů korun. První známky nedostatečné statiky stavbaři odhalili už předloni. Pak se staveništěm v září 2024 prohnala povodeň a zničila některé už provedené práce. Znovu se například musely pokládat podlahy. Nyní sondy odhalily další nedostatečně pevné konstrukce.
Rekonstrukce má zachovat historickou hodnotu budovy, ale přizpůsobit ji moderním požadavkům na provoz sportoviště. Oprava mimo jiné zahrnuje zpevnění základů, sanaci statiky terasy, opravu fasády a výměnu oken i střešní krytiny. Modernizací procházejí technické rozvody - vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika i zdravotechnika. Budou nové podlahy a vznikne nové hygienické zázemí. Rekonstrukce počítá i s doplněním zpevněných ploch v okolí objektu a řešením odvodnění dešťových vod. Mezi další nezbytné zásahy patří například výměna zábradlí u schodišť, protože jejich výška nevyhovuje současným bezpečnostním normám.
Sportovní hala je kompaktně dochovaná monumentální modernistická železobetonová stavba obdélného půdorysu s venkovními terasami, krytá sedlovou střechou s vikýři. Postavená byla v letech 1932 až 1933 podle projektu architekta Leopolda Bauera, krnovského rodáka a žáka vídeňské Wagnerovy školy. Stavba je inspirovaná tvarem lodi. Přízemí zaujímá malý sál se zázemím, v patře je velký sál. Objekt je jedinečný v tom, že převážná většina prvků a konstrukčních detailů se zachovala v původní podobě. Autenticitu umocňuje i zabudované původní tělocvičné nářadí jako kruhy nebo šplhadla.