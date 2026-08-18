Oprava krnovského divadla po předloňské povodni skončí v prosinci

Oprava Městského divadla v Krnově, které v září 2024 poškodila povodeň, má být dokončena v první polovině prosince. Divadlo by se mělo veřejnosti znovu otevřít v lednu. Součástí programu při otevření by mělo být také vystoupení krnovských ochotníků. Práce pokračují naplno, řemeslníci dokončují konstrukce v interiéru a instalují technické vybavení. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová.
Vybourané podlahy a příčky v poškozených částech budovy nahradily nové konstrukce, které nyní dělníci omítají a obkládají. V prvním patře vznikla podesta pro rozvodné skříně a další technologie. Zařízení bylo před povodní v suterénu, odkud je město kvůli riziku dalšího zatopení přesouvá do vyššího podlaží. "Součástí oprav jsou také opatření proti pronikání vlhkosti do konstrukcí. Sanace se týká prostor zasažených vodou i podlah a konstrukcí, u nichž je potřeba zabránit dalšímu šíření vlhkosti," uvedla.
Povodeň poškodila především suterénní prostory. Byly v nich šatny pro účinkující, orchestřiště, hygienické zázemí, rozvodné skříně silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace nebo náhradní zdroje energie. Pod vodou se ocitly i kabelové trasy s požární odolností, které je nutné kompletně vyměnit. Poškozeno bylo rovněž zázemí pro návštěvníky a personál.
Voda se dostala také do hlediště. Poškozený koberec bude vyměněn a upraví se podlaha. Při povodni muselo být odstraněno šest řad poškozených sedadel. Oprava divadla vyjde podle dříve zveřejněných údajů zhruba na 24 milionů korun bez DPH. Město na akci získalo devadesátiprocentní státní dotaci z programu Živel 1. Podle dubnových informací měly práce skončit do konce roku.
Budova městského divadla byla postavena v roce 1928 podle návrhu vídeňského architekta Lea Kammela, žáka Jana Kotěry. Je považována za ojedinělý příklad expresionistické divadelní architektury v českých zemích. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla také v roce 2022.